H Angelika Dusk και ο Ίαν Στρατής θα ερμηνεύσουν επιλογές από τραγουδιστές και συγκροτήματα που έχουν υπάρξει ήρωές τους.

H Angelika Dusk και ο Ίαν Στρατής ανοίγουν την πόρτα των εφηβικών τους δωματίων και μας προσκαλούν στον Κήπο του Μεγάρου να μοιραστούμε μαζί τους τις στιγμές ξεγνοιασιάς και ενθουσιασμού που περνούσαν ακούγοντας ατελείωτες ώρες τους αγαπημένους τους μουσικούς ήρωες.

Michael Jackson, Beatles, Queen, Madonna, Justin Timberlake αλλά και Δήμητρα Γαλάνη, Χάρις Αλεξίου, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αλκίνοος Ιωαννίδης και Ξύλινα Σπαθιά είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του playlist εκείνων των χρόνων.

Σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και ενέργεια, η Angelika της γενιάς των ’80s –«ροκάκι από μικρή», όπως δηλώνει– και ο Ίαν των ’90s, με ροκ επιρροές, μας καλούν σε μια «ηρωική» συναυλία στην καρδιά της πόλης και του καλοκαιριού.

Μια συναυλία όπου θα βγάλουν από το συρτάρι τα τραγούδια της παιδικής τους ηλικίας και όλοι μαζί θα κάνουμε ένα αξέχαστο πάρτι όπως τότε!

To βράδυ της Τρίτης 2 Ιουλίου στις 9 μ.μ. η Angelika Dusk και ο Ίαν Στρατής αναπολούν τραγουδιστές και συγκροτήματα – ήρωές τους και φέρνουν στον Κήπο εκρηκτικά hits των ’80s και funky «ύμνους» των ’90s.

Κι εμείς θα είμαστε εκεί, because we all need a hero!

Angelika Dusk – Ίαν Στρατής

I NEED A HERO

Κήπος του Μεγάρου

Τρίτη 2 Ιουλίου

Ώρα Έναρξης: 21.00 / Οι πόρτες ανοίγουν: 19.30

Συντελεστές:

Πέτρος Βασιλειάδης: Μπάσο

Κώστας Γιαξόγλου, Γιώργος Κουρέλης: Πλήκτρα

Πάνος Καλκανάς: Κιθάρα

Φωτεινή Κωστοπούλου: Φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης: Τύμπανα

Μάριος Παπούλιας: Βιολί, Φωνή

Άννα Αθανασιάδη: Κινησιολογική επιμέλεια

Φώτης Λυμπέρης, Γιάννης Παξεβάνης: Ηχοληψία

Μενέλαος Ορφανός: Φωτισμοί

Πέτρος Βασιλειάδης, Γιώργος Κουρέλης: Ενορχηστρώσεις

Συμπαραγωγή : ΜΜΑ – SNOWCAGE RECORDS

Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει.

Εισιτήρια: 210 72 82 333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public