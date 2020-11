Η μουσική των Queen στο TikTok

Οι χρήστες του TikTok μπορούν πλέον χρησιμοποιούν στις δημιουργίες τους τα πιο θρυλικά τραγούδια των Queen.

Η μουσική των Queen αποκτά παρουσία στο TikTok.

Ο επίσημος λογαριασμός των Queen στη δημοφιλή πλατφόρμα δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της ίδιας της μπάντας και των δισκογραφικών εταιρειών Universal Music Group / Hollywood Records.

Οι χρήστες του TikTok έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν στις δημιουργίες τους δέκα από τα πιο θρυλικά τραγούδια του συγκροτήματος.

Τα «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites The Dust», «Don’t Stop Me Now», «We Will Rock You», «Under Pressure», «We Are The Champions», «I Want To Break Free», «Somebody To Love», «Killer Queen» και «Radio Gaga» είναι τώρα διαθέσιμα στην κοινότητα του TikTok.

Η άφιξη του κορυφαίου συγκροτήματος στο TikTok συνοδεύεται από ένα νέο hashtag / πρόκληση, το #SingWithQueen που προτρέπει το κοινό να τραγουδήσει μαζί με τη φωνή του εμβληματικού Freddie Mercury.

Πρόσφατα οι Queen γιόρτασαν άλλη μία πρωτιά στην ένδοξη καριέρα της, καθώς το νέο άλμπουμ «Live Around The World» που κυκλοφόρησαν μαζί με τον Adam Lambert έγινε η δέκατη δισκογραφική δουλειά τους που φτάνει στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Live Around The World», ένα ανθολόγιο με τις καλύτερες στιγμές από τις κοινές συναυλίες των Queen + Adam Lambert σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, είναι επίσης το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ που κατακτά την κορυφή των βρετανικών charts μετά το «Made In Heaven» του 1995.