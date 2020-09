Η Miley Cyrus συνεργάζεται με την Dua Lipa και τον Billy Idol

Η Miley Cyrus υπόσχεται ένα άλμπουμ γεμάτο αστέρες

Η 27χρονη τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «The Edge» της Νέας Ζηλανδίας και εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της ανακοινώνοντας ότι θα συνεργαστεί με την Dua Lipa και τον Billy Idol.

«Νομίζετε παιδιά ότι αστειεύομαι, όπως η Britney (Spears) και οι Nine Inch Nails, όμως δεν αστειεύομαι», είπε πριν σχολιάσει ότι ένα από τα νέα τραγούδια της «ακούγεται σαν η Britney και ο Trent (Reznor, των Nine Inch Nails) να έκαναν ένα τραγούδι μαζί».

«Έχω τον Billy Idol και την Dua Lipa στον ίδιο δίσκο», πρόσθεσε.

Ενώ δήλωσε ενθουσιασμένη για το καινούργιο άλμπουμ που ετοιμάζει, η Miley Cyrus παραδέχτηκε ότι έχει παράλληλα άγχος.

Όταν κλήθηκε να δώσει μία πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας δισκογραφικής δουλειάς της, η pop star ανέφερε ότι δεν έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όμως τόνισε ότι το σκοπός του άλμπουμ είναι να παρουσιάζεται στα φεστιβάλ μουσικής.

«Ετοιμάζω αυτή τη δουλειά εδώ και αρκετό καιρό, απλώς θέλω να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε σχετικά με τον κύκλο ζωής του άλμπουμ.

Οι παρουσιαστές Dominic Harvey, Megan Mansell και Clinton Randell της ραδιοφωνικής εκπομπής «The Edge» ρώτησαν επίσης τη Miley Cyrus για τη συνεργασία της με τον Mark Ronson στο «High», ένα τραγούδι που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νέο δίσκο της.

Τον προηγούμενο μήνα ο Mark Ronson σχολίασε για το «High» ότι «αυτό το τραγούδι θα σας κάνει να καλέσετε κάθε πρώην που είχατε».

this song will make you call every ex you ever had. Miley's vocal is 11/10 https://t.co/UkzOTptxJV

— Mark Ronson (@MarkRonson) August 19, 2020