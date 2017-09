Ακούστε τα εδώ!

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus, “Younger Now” που φέρνει τον τίτλο του single που κυκλοφόρησε στα μέσα Αυγούστου.

Η Miley έχει ήδη ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση, μια πραγματικά ξεχωριστή αντίστροφη μέτρηση που θα σας κάνει χαρούμενους.

Έντεκα μέρες πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, η τραγουδίστρια άρχισε να δημοσιεύει στο Instagram μικρά αποσπάσματα από τα τραγούδια, τα οποία είναι 11.

Ξεκίνησε με το “Inspired” (το οποίο τραγούδησε ζωντανά κατά τη διάρκεια του “One Love Manchester”) και συνέχισε με το “She’s Not Him” και “Love Someone”. Ακούστε τα εδώ!

Περιμένοντας να ακούσετε τα υπόλοιπα τραγούδια του “Younger Now”, ρίξτε μια ματιά στο tracklist:

1. «Younger Now»

2. «Malibu»

3. «Rainbowland» featuring Dolly Parton

4. «Week Without You»

5. ‘Miss You So Much»

6. «I Would Die For You»

7. «Thinkin'»

8. «Bad Mood»

9. «Love Someone»

10. «She’s Not Him»

11. «Inspired»