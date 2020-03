Η Miley Cyrus λέει ότι το νέο άλμπουμ της θα είναι «απίστευτα rock’n’roll»

Σε rock‘n’roll ρυθμούς θα κινηθεί το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus.

Η 27χρονη Αμερικανίδα είναι ένα παράδειγμα καλλιτέχνη που εξελίσσει συνεχώς τον ήχο του.

Με το άλμπουμ της «Bangerz» (2013) διαφοροποιήθηκε από την προγενέστερη πορεία της ως αστέρας της Disney και με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της, το «Younger Now» (2017), προσέγγισε τις ρίζες της οικογένειάς της επιλέγοντας country και ακουστικές επιρροές.

Η τραγουδίστρια μίλησε μέσω τηλεφώνου στον Αυστραλό DJ Smallzy για το έβδομο άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να έχει τον τίτλο «She Is Miley Cyrus», και αποκάλυψε ότι πειραματίζεται με τη rock‘n’roll.

«Πλησιάζω αρκετά, νιώθω την επείγουσα ανάγκη… Είμαι σίγουρα ενεργή και έτοιμη να προχωρήσω. έχω αρκετά τραγούδια που ακούγονται απίστευτα ροκ και είμαι πολύ ενθουσιασμένη να το μοιραστώ», είπε η pop star.

«Κάτι σαν την Joan Jett, φέρνω πίσω το rock‘n’roll. αυτή τη στιγμή έχω το κούρεμα του πατέρα μου, είμαι ενθουσιασμένη που το φέρνω πίσω και αυτό», συνέχισε.

Η Miley Cyrus τόνισε επιπλέον ότι σε «δύο – τρία τραγούδια» του νέου άλμπουμ της έχει συνεργαστεί με τον Mark Ronson, τον οποίο συνάντησε στην επιτυχία «Nothing Breaks Like A Heart».

Τέλος, η τραγουδίστρια σχολίασε για το ύφος του «She Is Miley Cyrus» ότι «αν το 2019 ήταν γι’ αυτούς που έχουν ραγισμένες καρδιές, το 2020 είναι γι’ αυτούς που τις ραγίζουν».

I asked the question you all want to know: Is there new @mileycyrus music on the way? 🤔

Here’s what she said… 🎶#SmallzysSurgery pic.twitter.com/wEh4KZJnSL

— Smallzy 🎧 (@Smallzy) March 2, 2020