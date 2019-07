Μαζί με τη μητέρα της εμφανίζεται η Miley Cyrus στο video clip του «Mother’s Daughter».

Η Miley Cyrus οπτικοποιεί στο τραγούδι «Mother’s Daughter» από το πρόσφατο EP «She Is Coming».

Το «Mother’s Daughter» αποτελεί το ένα και μοναδικό single που θα προωθηθεί όχι μόνο από το «She Is Coming» αλλά και από τα δύο επόμενα EPs «She Is Here» και «She Is Everything» που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Τα τρία EPs θα συνθέσουν τη νέα δισκογραφική δουλειά της pop star με τίτλο «She Is Miley Cyrus», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Η Miley Cyrus έχει υπογράψει το «Mother’s Daughter» μαζί τον παραγωγό και φίλο της Andrew Wyatt και την τραγουδίστρια ALMA.

Το τραγούδι περιγράφει το ρόλο της Miley ως καλλιτέχνη και ως γυναίκα, αλλά και την προσήλωσή της στην υποστήριξη των κινημάτων του φεμινισμού και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Οι στίχοι εστιάζουν στη διαχρονικά δυνατή σχέση κάθε μητέρας με την κόρη της. Η τραγουδίστρια έχει χρησιμοποιήσει μάλιστα στίχους του «Mother’s Daughter» ως απάντηση στη θέσπιση αυστηρών νόμων που απαγορεύουν τις αμβλώσεις σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Με το κόκκινο χρώμα και τις αποχρώσεις του να κυριαρχούν, το video clip του «Mother’s Daughter» που σκηνοθέτησε ο Alexandre Moors, περιλαμβάνει διάφορες συμβολικές φιγούρες που αντιπροσωπεύουν τα νοήματά του τραγουδιού.

Έκπληξη είναι η κοινή εμφάνιση της Miley Cyrus με τη μητέρα της, Tish Cyrus, αλλά και η συμμετοχή του τρανς μοντέλου Aaron Philip, της χορεύτριας Amazon Ashley, της χορεύτριας Angelina Duplisea, του queer skater Lacey Baker και άλλων προσώπων.

Κατά τη διάρκεια του video clip παρεμβάλλονται στην οθόνη φράσεις – μηνύματα όπως: «Κάθε γυναίκα είναι ταραχοποιός», «Είσαι όμορφη» και «Ο ηρωισμός της σάρκας».