Μία αισιόδοξη νότα από τη Meghan Trainor.

Η Meghan Trainor και η Sony Music παρουσιάζουν το τραγούδι «Run Like The River», το οποίο έχει γραφτεί από την τραγουδίστρια για τις ανάγκες του soundtrack που θα συνοδεύσει την επερχόμενη ταινία «Playmobil: The Movie».

Το «Run Like The River» είναι το lead single του soundtrack που θα περιέχει συνθέσεις του βραβευμένου με Grammy συνθέτη Heitor Pereira («Εγώ, Ο Απαισιότατος», «The Angry Birds Movie», «Ο Μικροπόδαρος»). Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Αυγούστου.

Η συνεισφορά της Meghan Trainor στην ταινία δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο τραγούδι.

Η 25χρονη Αμερικανίδα συμμετέχει στο καστ που δανείζει τις φωνές του στο «Playmobil: The Movie», μαζί με τους Daniel Radcliffe, Anya Taylor-Joy, Jim Gaffigan, Gabriel Bateman, Kenan Thompson και Adam Lambert.

Όσον αφορά το «Run Like The River», η Meghan Trainor Αναφέρει ότι ήθελε το τραγούδι να περιέχει ένα παγκόσμιο μήνυμα που θα μεταφερθεί στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Έβαλα το τραγούδι να τα ακούσει ο σκηνοθέτης (Lino DiSalvo) όταν τον συνάντησα πρώτη φορά και του είπα: “Θα έπρεπε να έχει την ταινία τραγούδια σαν αυτό”. Την επόμενη ημέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Θέλουμε το τραγούδι”. Ήταν μία μαγική στιγμή», περιγράφει.

Το φιλμ «Playmobil: The Movie» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 30 Αυγούστου, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται το Δεκέμβριο.