Η Mariah Carey ετοιμάζει ένα νέο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα στο Apple TV+

Η Mariah Carey θα επιστρέψει στις οθόνες αυτές τις γιορτές με ένα νέο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα.

Μετά την επιτυχία του περσινού εορταστικού αφιερώματος «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», η Αμερικανίδα ντίβα θα παρουσιάσει, ξανά στο Apple TV+, ένα νέο πρόγραμμα με τον τίτλο «Mariah’s Christmas: The Magic Continues».

Στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου αφιερώματος, η Mariah Carey θα χαρίσει στους θαυμαστές της μια παγκόσμια αποκλειστική εκτέλεση του νέου single της «Fall In Love At Christmas», στο οποίο συνεργάζεται με το αστέρα της R&B Khalid και τον θρύλο της gospel Kirk Franklin.

Το νέο single πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου.

Την εκτελεστική παραγωγή του «Mariah’s Christmas: The Magic Continues» έχει αναλάβει η ίδια η Mariah Carey μαζί με τους Tim Case, Charleen Manca και Matthew Turke της Supply & Demand, ενώ τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο Josph Kahn.

Μετά την πρεμιέρα του «The Magic Continues», οι θαυμαστές της Mariah Carey σε όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να ξαναζήσουν τη μαγεία του περσινού χριστουγεννιάτικου αφιερώματος, στο οποίο συμμετείχαν ως καλεσμένοι αστέρες όπως η Ariana Grande, η Jennifer Hudson και ο Snoop Dogg.

Το «Mariah’s Christmas»: The Magic Continues» θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο AppleTV+ αυτόν τον Δεκέμβριο.

Στο πρόσφατο παρελθόν αναφέρθηκε ότι η Mariah Carey δαπάνησε το ιλιγγιώδες ποσό των 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το περσινό χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα.

«Η Mariah ήθελε το πρόγραμμά της στο Apple TV να τινάξει όλα τα άλλα στον αέρα», σχολίασε μία πηγή.

«Και αυτό έκανε ακριβώς, όχι μόνο στις κριτικές και τις βαθμολογίες αλλά και στον προϋπολογισμό. Συνολικά κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια, με τα μετρητά να ξοδεύονται για την εξασφάλιση των μεγάλων ονομάτων».

Η Mariah Carey ήταν αποφασισμένη να μην κάνει καμία περικοπή και γι’ αυτό ήταν πρόθυμη να διαθέσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν αυτό που ήθελε.

Η πηγή πρόσθεσε: «Η Mariah δεν κάνει τίποτα μισό και το αφιέρωμα δημιουργήθηκε με τεράστιο κόστος παραγωγής. Μόνο το styling της, συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών και του μακιγιάζ, κόστισε πάνω από 170.000 δολάρια, πόσο μάλλον οι άλλες 27.000 δολάρια που ξόδεψε σε έξοδα και δαπάνες».

«Αλλά όλοι όσοι γνωρίζουν τη Mariah ξέρουν ότι αξίζει κάθε δεκάρα», τόνισε.

It’s time… The Queen of Christmas herself, @MariahCarey, is back to jump-start the holiday season with Mariah’s Christmas: The Magic Continues—coming exclusively to Apple TV+ #MariahsMagicalChristmas #MariahSZN pic.twitter.com/4aZPXp5aXm

