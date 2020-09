Η Mariah Carey ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό show

«Μαγικά Χριστούγεννα» υπόσχεται φέτος η Mariah Carey.

Η Mariah Carey, η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων, ετοιμάζει μία ξεχωριστή εορταστική έκπληξη για τους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια πρόκειται να γυρίσει ένα τηλεοπτικό εορταστικό αφιέρωμα με τίτλο «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», το οποίο αναμένεται να προβληθεί στο Apple TV+ τα φετινά Χριστούγεννα.

Το πρόγραμμα θα συμπέσει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία του εμβληματικού τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You» της Mariah, ενώ εκτός από την ίδια την τραγουδίστρια, θα συμμετέχει μία σειρά λαμπερών guests, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Το «καινοτόμο πρόγραμμα», όπως χαρακτηρίζεται σε ανακοίνωση, θα συνδυάσει μουσική, χορό και animation, έχοντας ως πλοηγό μια συγκινητική ιστορία που θα ενώσει τον κόσμο.

Την παραγωγή του show έχει αναλάβει η Mariah Carey μαζί με τους Ian Stewart, Raj Kapoor και Ashley Edens.

Τη σκηνοθεσία θα επιμεληθούν ο – βραβευμένος με BAFTA – Hamish Hamilton (σκηνοθέτης από το 2010 του show στο ημίχρονο του Super Bowl και των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και του 2021) και ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Ramon Coppola, γιος του φημισμένου σκηνοθέτη Francis Ford Coppola.

Σύμφωνα με το Apple TV+, το εορταστικό πρόγραμμα της Mariah Carey υπόσχεται ένα μαγικό ταξίδι που θα ζωντανέψει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα σε όλο τον κόσμο.