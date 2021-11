Η Mariah Carey δεν ήθελε να μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε «δική της γιορτή»

«Κάθε χρόνο έκανα ένα νέο βίντεο ή ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι επειδή πραγματικά το αγαπώ».

Η Mariah Carey δεν είχε ποτέ ως στόχο να κάνει τα Χριστούγεννα «τη δική της γιορτή».

Η τραγουδίστρια του «All I Want For Christmas Is You» παραδέχτηκε ότι ενώ έχει γίνει συνώνυμο της εορταστικής περιόδου, ποτέ δεν προσπάθησε να επωφεληθεί από κάτι, καθώς αντίθετα ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα όπως μπορούσε.

Σε εμφάνισή της στο podcast «On with Mario Lopez» σχολίασε: «Ποτέ δεν είπα: “Αυτή θα είναι η γιορτή μου”. Απλά έγραψα αυτό το τραγούδι, το “All I Want For Christmas Is You”, και καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισε να διεισδύει στην κουλτούρα με τον δικό του τρόπο».

«Συνήθιζα να κάθομαι εκεί και να το ακούω και να το επικρίνω πραγματικά, λέγοντας: “Αχ, γιατί δεν έκανα αυτό το κομμάτι έτσι;” ή “Γιατί έκανα αυτό το κομμάτι;”», περιέγραψε.

«Κάθε χρόνο έκανα ένα νέο βίντεο ή ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι επειδή πραγματικά το αγαπώ. Δεν το έκανα επειδή όλοι λένε: “Αυτό είναι το πιο δημοφιλές πράγμα που πρέπει να κάνεις, κάνε κάτι χριστουγεννιάτικο”. Κανείς δεν το έλεγε αυτό τότε», συνέχισε.

Παρότι έχει καθιερωθεί ως «βασίλισσα της Χριστουγέννων», η Mariah Carey υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι απαιτητική με τα δώρα, αν και προτιμά να εστιάζει σε όλους τους άλλους και να φροντίζει να είναι ευτυχισμένοι.

«Πραγματικά δεν είμαι δύσκολη. Ειλικρινά, δεν είμαι, εκτιμώ τα πάντα. Αυτό που κάνω συνήθως είναι να δίνω σε όλους τους άλλους τα δώρα τους και μετά θα ανοίξω τα δικά μου το βράδυ των Χριστουγέννων ή ακόμα και την επόμενη μέρα», είπε.

«Προτιμώ να ασχολούμαι με όλους τους άλλους και να βεβαιώνομαι ότι είναι καλά, για μένα σημασία έχει να δίνω. Δεν θα γυρίσω ένα ωραίο διαμάντι ακόμα κι αν μου το πετάξουν!», σημείωσε.

Η Mariah Carey μίλησε επίσης για το επερχόμενο εορταστικό αφιέρωμα «Mariah’s Christmas: The Magic Continues» που θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 3 Δεκεμβρίου.

«Το σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn. Αυτός και εγώ δουλεύουμε πολύ καλά μαζί και έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πραγματικά υπέροχη αισθητική, μου αρέσει ο τρόπος που συνδυάζει τα πράγματα. Νομίζω ότι με καταλαβαίνει με έναν τρόπο που δεν με καταλαβαίνουν όλοι οι άλλοι», ανέφερε.