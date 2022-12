Η Mariah Carey «δεν έγραψε όταν ήταν μικρή» το «All I Want For Christmas Is You»

«Είναι μία ιστορία που δημιουργήθηκε στο μυαλό της».

Ο συνδημιουργός και συμπαραγωγός της διαχρονικής επιτυχίας «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey αμφισβήτησε την ιστορία της τραγουδίστριας σχετικά με το πότε έγραψε το διάσημο τραγούδι.

Η Mariah Carey ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της το 2017 ότι το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι ήταν ένα «τραγούδι που έγραψα βασικά ως παιδί στο μικρό μου keyboard Casio».

Σε εμφάνισή του στο podcast «Hot Takes & Deep Dives With Jess Rothschild», ο συνδημιουργός και συμπαραγωγός της Walter Afanasieff αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή των γεγονότων.

«Όταν άρχισε να λέει ότι: “Έγραψα αυτό το τραγούδι όταν ήμουν μικρό κορίτσι!”, γιατί δεν το έλεγε αυτό τα προηγούμενα 12 ή 13 ή 15 χρόνια;», αναρωτήθηκε ο τραγουδοποιός.

Στη συνέχεια, ο Walter Afanasieff αμφισβήτησε τις μουσικές γνώσεις της Mariah Carey, η οποία συνυπογράφει πάντα όλα τα τραγούδια της.

«Οπότε, κατά κάποιο τρόπο αυτό δημιουργήθηκε στο μυαλό της», είπε για την ιστορία του «All I Want For Christmas Is You».

«Δεν παίζει τίποτα. Δεν παίζει πλήκτρα ή πιάνο. Δεν καταλαβαίνει από μουσική, δεν ξέρει από αλλαγές συγχορδιών και μουσική θεωρία ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει ούτε μία ελαττωμένη συγχορδία από μία ελάσσονα έβδομη συγχορδία σε μια μείζονα έβδομη συγχορδία», υποστήριξε.

«Οπότε το να ισχυρίζεται ότι έγραψε ένα πολύ περίπλοκο τραγούδι με συγχορδίες με τα χέρια της σε ένα keyboard Casio όταν ήταν μικρό κορίτσι, είναι κάπως υπερβολικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Walter Afanasieff, όταν το «All I Want For Christmas Is You» δημιουργήθηκε ήταν όταν εκείνος και η Mariah Carey «κρύφτηκαν σε αυτό το όμορφο σπίτι που νοίκιαζαν, και ήταν καλοκαίρι και υπήρχε ένα πιάνο».

«Άρχισα να παίζω ένα boogie-woogie, κάτι σαν ροκ. Η Mariah μπήκε μέσα και άρχισε να τραγουδάει το “I don’t want a lot for Christmas”», θυμήθηκε.

«Έτσι συνεχίστηκε και συνεχίστηκε και ήταν σαν ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ. Της χτυπούσα την μπάλα και εκείνη μου την έριχνε πίσω», είπε.