Η Madison Beer εμφανίζεται στον ρόλο μίας πραγματικής μοιραίας γυναίκας στο video για το νέο τραγούδι της.

Η ανερχόμενη pop star Madison Beer κυκλοφορεί το νέο single «Showed Me (How I Fell In Love With You)».

Το «Showed Me» είναι το επόμενο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Madison Beer, το οποίο θα διαδεχθεί το επιτυχημένο ντεμπούτο της με τον παρθενικό δίσκο της «Life Support».

Η Madison Beer εμφανίζεται στο προκλητικό και νοσταλγικό βίντεο για το «Showed Me» στον ρόλο μίας πραγματικής μοιραίας γυναίκας. Εμφανίζεται με looks των LaQuan Smith, Balenciaga και Gucci του Tom Ford και παίρνει πίσω την εξουσία από έναν ανυποψίαστο playboy.

Το «Showed Me», το οποίο συνυπογράφει η Madison Beer, και το music video εγκαινιάζουν μία νέα εποχή για την τραγουδίστρια, μία εποχή όπου να διευρύνει τα ηχητικά όριά της και το δημιουργικό όραμά της.

«Η δημιουργία του σεναρίου και τα γυρίσματα του βίντεο για το “Showed Me” ήταν μία πραγματικά μοναδική εμπειρία», λέει η Madison Beer.

«Αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί samples από το “You Showed Me” των Turtles. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά samples σε ένα τραγούδι, αλλά πάντα ψάχνω για νέους τρόπους να πειραματιστώ στο στούντιο και να αποτίσω φόρο τιμής στους κλασικούς ήχους και τις μελωδίες που αγαπούσα όταν μεγάλωνα. Αυτό το τραγούδι είναι το τέλειο επιστέγασμα αυτών των πραγμάτων», εξηγεί.

Το «Showed Me» έπεται του «Dangerous», μιας συναισθηματικής μπαλάντας που ανέβηκε ψηλά και συμπεριλήφθηκε σε περισσότερες από 30 λίστες αναπαραγωγής για τη New Music Friday σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες όταν κυκλοφόρησε.

Πριν από το «Dangerous», η Madison Beer σημείωσε με το «Reckless» προσωπικό ρεκόρ για το τραγούδι της με τα περισσότερα streams στο Spotify την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Το «Reckless» έχει σήμερα πάνω από 251 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 45 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Μετά την άνευ προηγουμένου επιτυχία ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, η Madison Beer κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, το «Life Support», στις αρχές του 2021. Το άλμπουμ, μία ισχυρή προσωπική και καλλιτεχνική δήλωση, που περιλαμβάνει το πλατινένιο single «Selfish» και το «Boyshit».

Η Madison Beer συνεχίζει να να έχει τα ηνία της τέχνης της, γράφοντας τα δικά της τραγούδια, κάνοντας την παραγωγή τους και δημιουργώντας τα δικά της μουσικά βίντεο.