Η Lizzo δεχόταν bullying στο σχολείο επειδή άκουγε Radiohead

«Με πλήγωνε πραγματικά που δεν μπορούσε να ταιριάξω ανάμεσά τους», παραδέχεται η Lizzo.

Η Lizzo αποκάλυψε ότι δεχόταν bullying στο σχολείο επειδή «ήταν διαφορετική» και άκουγε Radiohead.

Η 34χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια της τόσο στο Ντιτρόιτ όσο και στο Χιούστον σε μία πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Αφού θυμήθηκε ότι πάντα ένιωθε «διαφορετική», αν και δεν είναι σίγουρη αν ήταν «με την καλή έννοια διαφορετική» ή «με την κακή έννοια διαφορετική», η Lizzo είπε ότι ενώ οι συμμαθητές της άκουγαν rap μουσική, εκείνη «λάτρευε ειδικά το rap του Χιούστον» αλλά άκουγε Radiohead.

«Ήταν ένα μαύρο σχολείο, κυρίως με παιδιά μαύρα και καφέ, από την Καραϊβική, είχα φίλους από τη Νιγηρία. Όλοι άκουγαν ό, τι έπαιζε στο ραδιόφωνο – Usher, Destiny’s Child, Ludacris – και εγώ άκουγα το “OK Computer” των Radiohead», είπε.

«Το κρατούσα κρυφό, ακόμα και όταν ήμουν σε ροκ συγκρότημα, γιατί δεν ήθελα να με κοροϊδεύουν οι συμμαθητές μου. Με φώναζαν “λευκό κορίτσι!”», είπε.

«Επίσης, φορούσα αυτά τα φαρδιά παντελόνια – καμπάνα με κεντήματα στο κάτω μέρος και έλεγαν: “Μοιάζεις με λευκό κορίτσι, γιατί θέλεις να μοιάζεις με χίπισσα;”. Ήθελα τόσο πολύ να γίνω αποδεκτή, με πλήγωνε πραγματικά που δεν μπορούσε να ταιριάξω ανάμεσά τους», συνέχισε.

«Ο αμυντικός μου μηχανισμός ήταν το χιούμορ. Έγινα ο κλόουν της τάξης, αυτή ήταν η αυτοπεποίθηση που ένιωθα ότι είχα. Και έχω αυτό το είδος του κοινωνικού άγχους όπου δυναμώνω τη φωνή μου και γίνομαι πιο αστεία όσο περισσότερο αγχώνομαι», εξήγησε.

Η Lizzo παραδέχτηκε ακόμα ότι στην αρχή φοβόταν να προσπαθήσει να τραγουδήσει.

«Μεγάλωσα με φωνές του γκόσπελ. Εννοώ φωνές όπως η Jazmine Sullivan. Η πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν στην progressive rock μπάντα μου όταν ήμουν 19 ή 20… πολύ επηρεασμένη από τους Mars Volta. Αυτό μου έδωσε τη δύναμη (στη φωνή) που έχω τώρα. Μόλις το 2015 συνειδητοποίησα ότι έχω μία πολύ δυνατή φωνή με πολλή ψυχή»., ανέφερε.

Και όμως, παρότι έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες όπως το «Good As Hell» του 2016 και το «Juice» του 2019 και η μουσική της έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως πάνω από 7,7 δισεκατομμύρια streams, η Lizzo εξακολουθεί να αισθάνεται μειονεκτικά

«Έπρεπε να αποδείξω στον εαυτό μου με το “Special” ότι μπορώ να κάνω καλή μουσική», είπε, αναφερόμενη στο νέο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Το «Special» έχει ανέβει στο No. 2 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες και περιέχει την επιτυχία «About Damn Time», που έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.