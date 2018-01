Το «Glory Days Tour» έδωσε στις Little Mix μια χιονοστιβάδα συναισθημάτων και πολλά χρήματα!

Τα τέσσερα κορίτσια, στην πραγματικότητα, έφτασαν σε ένα νέο ρεκόρ. Χάρη στην τελευταία τους περιοδεία, είναι η girl band που έχει κερδίσει τα περισσότερα την τελευταία δεκαετία μέσα από μια περιοδεία. Μιλάμε για εισπράξεις 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερους από 810.000 θεατές. WOW!

The “Glory Days” Tour by @LittleMix, the biggest girl group of this decade, had an attendance of 810,000 and grossed $42 MILLION. This is a proof that you don’t need America to actually SELL. They just keep winning! pic.twitter.com/caSpnXMx3l

