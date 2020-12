Η Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε – Ποιος είναι ο σύντροφός της

Υπό άκρα μυστικότητα αρραβωνιάστηκε η Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε τον μουσικό Clayton Johnson, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου.

Την είδηση επιβεβαιώνουν τόσο το People όσο και το Us Weekly.

Πηγή ανέφερε στο Us Weekly ότι ο 31χρονος Clayton Johnson «έκανε πρόσφατα πρόταση γάμου» στην 35χρονη τραγουδίστρια, ενώ μία άλλη πηγή πρόσθεσε στο People το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω εφαρμογής διαδικτυακών γνωριμιών.

Ωστόσο δεν είναι γνωστό πότε έγινε η πρόταση γάμου και πόσο καιρό είναι αρραβωνιασμένοι οι δύο μουσικοί. Οι θαυμαστές της Lana Del Rey παρατήρησαν ότι άρχισαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram τον προηγούμενο Αύγουστο.

Οι φήμες για τις ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική ζωή της Lana Del Rey ξεκίνησαν με την εμφάνισή της στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, την προηγούμενη Δευτέρα.

Η Lana Del Rey ερμήνευσε το τραγούδι της «Let Me Love You Like A Woman» φορώντας στον παράμεσο του αριστερού χεριού της ένα μεγάλο και λαμπερό διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Ο Clayton Johnson είναι γνωστός για τη δουλειά του με τους Johnsons, το συγκρότημα που δημιούργησε με τα αδέλφια του Connor και Chantry.

Επίσης είναι μέλος των συγκροτημάτων Stereo Skyline και BLAC, ενώ έχει εμφανιστεί στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Cake By The Ocean» των DNCE του Joe Jonas.