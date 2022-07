Η Lady Gaga πίστευε ότι «δεν θα ανέβαινε ποτέ ξανά στη σκηνή»

Η Lady Gaga πίστευε πριν από την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας της «Chromatica Ball» ότι «δεν θα ανέβαινε ποτέ ξανά στη σκηνή».

Η 36χρονη τραγουδίστρια έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων άγχος και κατάθλιψη, ενώ υποφέρει επίσης από ινομυαλγία, η οποία της προκαλεί χρόνιο πόνο.

Η Lady Gaga σημείωσε ότι ενόψει της περιοδείας της, η οποία ξεκίνησε από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας στις 17 Ιουλίου, τη βοήθησαν «η εμπιστοσύνη, η αλήθεια, η γενναιότητα, το ταλέντο και η αφοσίωση».

«Υπήρξε μία εποχή που πίστευα ότι δεν θα ανέβαινα ποτέ ξανά στη σκηνή. Ήμουν τόσο λυπημένη που δεν μπορούσα καν να ονειρευτώ τίποτα άλλο εκτός από έναν οδυνηρό εφιάλτη», έγραψε στο Twitter.

«Ξεπέρασα τον εφιάλτη μου με αγάπη, υποστήριξη, εμπιστοσύνη, αλήθεια, γενναιότητα, ταλέντο και αφοσίωση. Είμαι τόσο ευγνώμων. Θα σας δω στη “Βαβυλώνη”», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο τραγούδι της «Babylon».

There was a time I thought I’d never be on stage again. I was so sad I couldn’t even dream anything but a painful nightmare. I’ve overcome my nightmare with love, support, trust, truth, bravery, talent and dedication. I am so grateful. I’ll see you in BABYLON. #ChromaticaBall

— Lady Gaga (@ladygaga) July 15, 2022