Η Αυστραλή τραγουδίστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει με το 14ο άλμπουμ της καριέρας της «Golden» και όλα φαίνεται πως αρχίζουν να κυλούν με πιο γρήγορο ρυθμό.

Το πρώτο single «Dancing», που χρησιμεύει ως προπομπός του νέου δίσκου, θα κυκλοφορήσει επίσημα αύριο Παρασκευή 19/1, όμως πρώτα η Kylie ήθελε να παρουσιάσει στους fans το tracklist του νέου άλμπουμ.

Tο «Golden» θα περιέχει 12 τραγούδια και τα σενάρια λένε ότι την παραγωγή στο κεντρικό single του δίσκου έχει κάνει ο Sigala («Easy Love», «Sweet Lovin»).

Αυτά είναι τα τραγούδια του Golden:

I am SUPER excited to share with you the track listing for #GOLDEN 💫✨🌟 More details coming very very soon… 👀 pic.twitter.com/S2rHAbz118

— kylie minogue (@kylieminogue) January 16, 2018