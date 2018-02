Η Katy Perry θέλει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό για να ξεχάσει την τελευταία άσχημη πορεία του τελευταίου της άλμπουμ. Για να το πετύχει δουλεύει με έναν μεγάλο hitmaker;

Η Katy Perry παραδέχθηκε πρόσφατα ότι αισθάνθηκε άσχημα από την αποτυχία του «Witness» και τις επικρίσεις που έλαβε τον τελευταίο χρόνο, παρόλο που ταυτόχρονα και τα δύο πράγματα τη βοήθησαν να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο στη πραγματικότητα και να ξαναπάρει στα χέρια της τη ζωής της.

Το γεγονός ότι η popstar ήδη εργάζεται για να επιστρέψει σύντομα με ένα νέο άλμπουμ επιβεβαιώνεται από τον πρόεδρο της εταιρίας της, Capitol Records, αν και μέχρι αυτή τη στιγμή όλα είναι σιωπηλά γι’ αυτό. Τις τελευταίες μέρες, όμως, διάφορα στοιχεία που μαζεύουμε από τα social υποδηλώνουν ότι η Perry είναι πιθανό να δουλεύει ή να δουλέψει με τον hitmaker στον οποίο οφείλουμε ένα από τα μεγαλύτερα pop hit της περσινής χρονιάς, το «New Rules» της Dua Lipa.

Δεν είναι μυστικό ότι η τραγουδίστρια του Wide Awake και η νεαρή Αγγλίδα star τα πάνε πολύ καλά. Η Dua δεν έχει κρύψει ότι ήταν και είναι fan της Katy, ενώ η τελευταία συχνά έστελνε μηνύματα εκτίμησης προς την Lipa, μάλιστα βρέθηκε σε μία από τις τελευταίες της συναυλίες, όπου η κάμερα την έπιασε ενώ τραγουδούσε το New Rules.

Η συνάντηση στα backstage του show, ωστόσο, μπορεί να μην είναι το μόνο πράγμα που ενώνει τις δύο αστέρες. Ίσως να τις ενώνει και ένας παραγωγός… ο Ian Kirkpatrick (Bad Liar της Selena Gomez, Want to Want Me του Jason Derulo, Levels του Nick Jonas…).

Η ένδειξη (ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση) έρχεται από τον Nugget, το αδιαχώριστο μικρό σκυλάκι της Katy Perry. Ο παραγωγός ανέβασε στο Instagram ένα story αγκαλιά μαζί με το μικρό κατοικίδιο, υποδεικνύοντας ότι ήταν μαζί με την Katy.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι για τους δύο. Ήδη στην αρχή του Witness World tour, οι δύο είχαν εντοπιστεί σ’ ένα στούντιο. Λέτε η Perry να αποφάσισε να αναθέσει την παραγωγή του #KP6 στον Kirkpatrick;