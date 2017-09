Θα σας παρουσιάσω τις καλύτερες αισθηματικές ταινίες των τελευταίων χρόνων και πιστέψτε με, κάποιες από αυτές σίγουρα δεν θα τις έχετε δει. Αν το έχετε κάνει, τότε παραείστε ψαγμένοι…

Από την Ηρώ Τζημίκα

Ο κινηματογράφος, το σινεμά ή αλλιώς η έβδομη τέχνη, είναι αυτός που μας κάνει να ξεχνιόμαστε από πολλά πράγματα κι έγνοιες που απασχολούν το κεφάλι μας κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Έχουμε μάθει πολλά, έχουν ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας αναμνήσεις σε συνδυασμό με δικές μας εμπειρίες και θα χαιρόμαστε πάντα να δίνουμε χρόνο για μία καλή ταινία.

Μέσα στις δεκαετίες και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπεις πώς αλλάζουν οι καιροί και πώς αλλάζει και το ίδιο το σινεμά. Πηγαίνει ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου. Ότι δεν τολμάς να πεις στην καθημερινή σου ζωή, θα το δεις σε μία μεγάλη οθόνη μπροστά σου, αν και λίγο καθυστερημένα. Γιατί όταν μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις κι αυτού του είδους τις ταινίες, πάντα θα υπάρχει ένα ταμπού, όσον αφορά τις πιο προχωρημένες.

Προσωπικά και θα σας μιλήσω για μένα, είναι αυτό που με κάνει να θέλω να γίνομαι πιο δημιουργική και μου δίνει κίνητρα για κάτι παραπάνω. Βλέποντας μία ταινία, ας πούμε, που έχει κάτι να πει. Μία ρομαντική κομεντί, μία αισθηματική ταινία με δόση δράματος που χτυπάει φλέβα, γιατί πιστεύεις ότι εσύ θα μπορούσες να είσαι ο πρωταγωνιστής, ή ένα θρίλερ που στο τέλος καταλαβαίνεις ότι η κακία δεν μπορεί να νικήσει σε αυτό τον κόσμο…ή όταν το κάνει, κάτι γίνεται και τις γυρνάει μπούμεραγκ.

Θα σας παρουσιάσω μερικές από τις αγαπημένες μου αισθηματικές-ρομαντικές ταινίες, που μου άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο τη ζωή, ως προς το πώς πρέπει να τη βλέπω και τι είναι καλό και τι όχι.

Πιστεύω θα σας αρέσει κι αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία κι αντί να βγείτε το Σάββατο έξω, καθίστε στο σπίτι με τους αγαπημένους σας φίλους και διασκεδάστε τον εαυτό σας με μία καλή ταινία. Γιατί για διασκέδαση πρόκειται. Αυτό κιόλας θα πει bonding time! Γιατί μετά από μία καλή-και το τονίζω αυτό-ταινία, γιατί κυκλοφορούν και πολλές κακές, υπάρχει και συζήτηση και μπορείτε να ανοίξετε τρομερές συζητήσεις από μία μόνο στιγμή…

Φύγαμε… Η σειρά που τα έχω βάλει είναι τυχαία, αλλά πίστεψέ με, θα καταλάβεις ποια είναι η αγαπημένη μου κι ελπίζω να βρεις κι εσύ μέσα σε αυτές τη δική σου…

SWEET NOVEMBER – 2001

Εκτός από ένα εξαιρετικό soundtrack και την ερμηνεία της Enya στο Only Time, το «Sweet November» μας μαθαίνει αρκετά. Πώς στο τέλος μίας σχέσης, που φαίνεται εξωπραγματική για σένα στην αρχή, αφού έχεις χτίσει τη ζωή σου, πάνω σε κάποια συγκεκριμένα στα στάνταρ, γνωρίζεις μία κοπέλα, που όλα αυτά στα φέρνει τούμπα, απλώς με το να μείνεις μαζί της για ένα μήνα ακριβώς! Κι όλα τότε αλλάζουν, όπως θα τελειώσει κι ο μήνας… Εκπληκτικοί Keanu Reeves και Charlize Theron…

IF ONLY – 2004

Μία ταινία που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θα συμβεί στο τέλος και εκεί σαστίζεις λιγάκι… Στην ταινία μάθαμε πόσο όμορφα τραγουδάει η Jennifer Love Hewitt στο «Take my heart back» και στο «Love will show you everything» και πώς δεν πρέπει να παίρνεις τη ζωή τόσο δεδομένη και να λες εκείνη τη στιγμή που νιώθεις, αυτό που νιώθεις κι όπου βγει…

Pearl Harbor – 2001

Με μία πανέμορφη Kate Bechinsale κι έναν γοητευτικό Ben Afleck το «Pearl Harbor» δεν θα μπορούσε να λείψει από τη λίστα, μια και μας μαθαίνει ότι η πραγματική αγάπη, μπορεί να μείνει για πάντα και να υπάρξει ελπίδα κάτω από όλες τις συνθήκες, ακόμα και κάτω από πόλεμο, θα σμίξει ξανά. Συγκινούμαστε φυσικά με την απίστευτη μουσική του Hans Zimmer που προσωπικά την έχω δει πολλές φορές, μόνο γι’αυτή!

The Perks of being a Wallflower – 2012

Μία ταινία από τη δεκαετία που διανύουμε τώρα με πρωταγωνιστές νεαρούς σταρ της γενιάς τους, όπως η Emma Watson κι ο Logan Lerman, μας εφιστά την προσοχή, ότι στην αγάπη, ο αληθινός κι ο επιμένων, τελικά νικά και καταφέρνει να είναι με την αγάπη της ζωής του… Και δεν έχει σημασία το πώς είσαι εξωτερικά, έχει σημασία να περάσεις την αληθινή πλευρά του εαυτό σου…

The Fault in our Stars – 2014

Συζητήθηκε πολύ, αγαπήθηκε πολύ και άγγιξε ακόμα πιο πολύ τον κόσμο που ταυτίστηκε μαζί της. Η Shailne Woodley κι ο Ansel Elgort μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από την υγεία και γι’αυτό προσπαθούν να δουν τη ζωή με άλλο μάτι, άσχετα αν κι οι δύο πάσχουν από καρκίνο. Ένα μεγάλο μάθημα η ταινία, που όλοι πρέπει να ασπαστούμε.

ONE DAY – 2011

Anne Hathaway και Jim Sturgess σε μια ταινία που σου δίνει να καταλάβεις πολλά για τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς κάποιος όταν αποκτά φήμη, πλούτη, δόξα, ξεχνάει την πραγματική αγάπη και δεν μπορεί να τη δει, όταν αυτή είναι δίπλα του και μπροστά στα μάτια του, από την πρώτη κιόλας στιγμή. Τελικά το να περιμένεις για τον έρωτα της ζωής σου, ακόμα κι αν περάσουν χρόνια, είναι κάτι το οποίο θα γίνει… Το θέμα είναι πώς τα φέρνει η ζωή, αφού σας φέρνει κοντά μετά από πολλά χρόνια! Το soundtrack της Rachel Portman είμαι σίγουρη πως θα σε κάνει να κλάψεις…

Remember Me – 2010

Από τις πιο ωραίες ταινίες του Robert Pattinson με συμπρωταγωνίστρια του την Emilie De Ravin και μία πλοκή που στο τέλος σε αφήνει κυριολεκτικά μ… Ε, συγγνώμη, με το στόμα ανοιχτό ήθελα να πω… και αξίζει!

The Notebook – 2004

Άργησες να το δεις στη λίστα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση η ιστορία του Noah και της Allie να μην είναι μέσα… Έδωσε το εισιτήριο της μεγάλης καριέρας στο Χόλιγουντ για την Rachel Mc’adams και τον Ryan Gosling τον καθήλωσε έως έναν από τους πιο ωραίους άντρες παγκοσμίως. Το «Ημερολόγιο» είναι η κλασική περίπτωση ταινίας, που περιμένεις να δεις τον απόλυτο έρωτα να σμίγει και να είναι ξανά μαζί, πέραν του ότι έχουν περάσει τα χίλια δύο στη ζωή τους, μέχρι να βρεθούν ξανά…

A WALK TO REMEMBER – 2002

Δεν είναι από τις αγαπημένες μου, αλλά θυμίζει ότι στη ζωή όλα γίνονται και ότι τα ετερώνυμα έλκονται κι από αυτά μπορεί να γεννηθεί ο μεγαλύτερος έρωτας. Η Mandy Moore τραγουδάει γι’αυτόν και που τον βρήκε στο πρόσωπο του τότε γόη, Shane West που άλλαξε όλη του η ζωή καθώς ερωτεύτηκε ένα κορίτσι εντελώς έξω από τα νερά του!

Dear John – 2010

Amanda Seyfried και Channing Tatum στη ταινία «Dear John» που πήγε πάρα πολύ καλά και ταυτίστηκε με ιστορίες αγάπης από το κοινό της. Μέσω της ταινίας, φυσικά η Amanda Seyfried χάρισε στον κόσμο ένα εκπληκτικό τραγούδι, το «Little House» που τους στίχους τους έχει γράψει η ίδια. Στον έρωτα δεν χωράνε συμβιβασμοί, γι’αυτό κι οι πρωταγωνιστές μας δεν συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο από το να έχουν τον άλλον ολόκληρο και μόνο γι’αυτούς… Στην πάροδο του χρόνου κι όταν λυθούν αυτά που τους χωρίζουν, θα είναι και πάλι μαζί… Η υπομονή είναι η μεγαλύτερη αρετή, αν αγαπάς κάποιον με όλη σου την καρδιά…

Blue is the warmest color – 2013

Ένα φιλμ που αναστάτωσε κόσμο ως προς τη σεξουαλικότητά του και γκρέμισε πολλά στερεότυπα για τον γυναικείο έρωτα. Υπάρχουν κι αυτές οι ταινίες που πολλοί τις βρίσκουν αχρείαστες ή ακόμα πολύ προκλητικές μια και δεν τις θεωρούν «φυσιολογικές». Ο έρωτας δεν κοιτάει χρώμα, ηλικία, φύλλο. Η Adele Exarchopoulos μαζί με την Lea Seydoux δείχνουν πώς πραγματικά είναι οι ανθρώπινες σχέσεις κι ότι δεν είναι ρόδινα όπως μάθαμε στις ταινίες της Disney. Και πώς από μεγάλα λάθη, μπορεί να χάσεις τον έρωτα της ζωής σου κι όταν το μετανιώσεις, θα είναι πλέον πολύ αργά…

50 Shades of Grey – 2015

Έσπασε όλα τα ταμεία και τα ρεκόρ, αλλά δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα από το κοινό ως προς τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία, την προσέγγιση. Μία ακόμα ταινία, που δεν περιμένεις το ίδιο, αλλά καθώς βλέπεις και μπαίνεις στη ψυχοσύνθεση ενός αρρωστημένου μυαλού, αυτού του Christian Grey που υποδύεται ο Jamie Dornan και πώς μπορεί ένα τέτοιο μυαλό να αλλάξει, καθώς γνωρίζει την ιδανική γυναίκα στη φιγούρα της Dakota Johnson. Κάτω από τους ήχους της σκοτεινής διασκευής του «Crazy in Love» μας βάζει σε σκέψεις για τον έρωτα και σε ποια πρόσωπα μπορούμε να τον βρούμε, χωρίς να μας νοιάζει τι προκαλεί αυτό σε εμάς…

9 1/2 weeks – 1986

Με τραγούδια που ακούγονται στη ταινία όπως αυτά των Eurythimcs, των Luba και του Joe Cocker, δύσκολα μια ταινία δεν γίνεται επιτυχία σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον. Για την εποχή της, που ήταν η δεκαετία του 80′ το έργο «9 1/2 βδομάδες» τάραξε τα νερά. Σε αυτό βασίζεται κι η Kim Basinger και με ένα ταίρι σαν τον Mickey Rourke δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Πάλι στα πλαίσια μίας αρρωστημένης σχέσης-θρίλερ, που όμως ζεις το απόλυτο από όλες τις απόψεις, τι θα επιλέξεις να κάνεις; Να μείνεις και να παρανοήσεις ή να σώσεις ότι έμεινε από σένα και να προχωρήσεις σε μία ήρεμη, ίσως και βαρετή ζωή;

Dirty Dancing – 1987

Το «Dirty Dancing» αρχίζει με το τραγούδι των Ronettes το οποίο τιτλοφορείται «Be my baby». Αν δεν ερωτευτείς από τα πρώτα δευτερόλεπτα, τότε τσάμπα έβαλες αυτή την ταινία για έρωτες και λουλούδια… Jennifer Grey, Patrick Swayze σε μια ταινία έπος που αγαπήθηκε πολύ… και στο τέλος ζουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…

TOP GUN – 1986

Άλλαξε τον τρόπο που οι άντρες βλέπουν τα γυαλιά ηλίου κι όλοι φορούσαν Ray Ban, τον τρόπο που περπατάνε κι η τρέλα για αδρεναλίνη, ανέβηκε στα ύψη. Όμως σε όλα αυτά, υπάρχει πάντα κι ο χώρος για έναν τέτοιο άντρα, να πέσει «θύμα» ενός τρελού έρωτα… Tom Cruise και Kelly McGillis μας αναστατώνουν, αν τελικά θα καταφέρουν να είναι μαζί κι εμείς ερωτευόμαστε ξανά και ξανά, ακούγοντας το μοναδικό «Take my breath away» των Berlin και σκεφτόμαστε πόσο ωραία θα ήταν η ζωή, αν ήταν μία ρομαντική ταινία…

Me Before You – 2016

Την είδα για το δίδυμο των Emilia Clarke και Sam Claflin, αν ήταν άλλο ζευγάρι, ίσως κι όχι. Αλλά τελικά άξιζε. Γιατί σε αυτή τη ζωή ο έρωτας δεν χτυπάει μόνο σε ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα. Όπως αυτά της υγείας. Όμως όταν το πρόβλημα ξεφύγει, είσαι δυνατός για να μείνεις δίπλα στον άνθρωπό σου και να σεβαστείς τις αποφάσεις του που ίσως αυτές είναι να μην είστε ποτέ ξανά μαζί;

Great Expectations – 1998

Ένας μονόπλευρος έρωτας. Ένας μονόπλευρος έρωτας ζωής που ποτέ δεν μπόρεσες να τον έχεις όπως θέλεις, μέχρι τη στιγμή που ανταποκριθεί, αλλά γιατί; Ο Patrick Doyle με τη μουσική που έντυσε την ταινία κι οι ερμηνείες του Ethan Hawke και της Gwyneth Paltrow μας βάζουν σε σκέψεις για το πώς είναι ο έρωτας και πώς τον αντιμετωπίζουν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Φυσικά, το φιλί στη βροχή και το soundtrack που παίζει από πάνω, μας έκαναν όλους να ερωτευθούμε στιγμιαία και να καταλάβουμε ότι ο έρωτας μπορεί να είναι η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη!

Titanic – 1997

Τι να πει κανείς γι’αυτή την ταινία. «Γέννησε» δύο μεγάλους σταρ και έσπασε τα ταμεία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο έρωτας του Leonardo Di Caprio και της Kate Winslet, έμεινε κρυμμένος στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού. Όμως, μας έμαθε ότι η ζωή τα φέρνει έτσι, που μπορείς να προχωρήσεις, να γνωρίσεις κάποιον άλλον, αλλά ποτέ τον έναν και μοναδικό έρωτά σου. Κι αναπολείς για το πώς θα ήταν τα πράγματα, αν! Our hearts, will go on!

Υπάρχουν πολλές ακόμα ταινίες που θα μπορούσα να σου παρουσιάσω εκτενέστερα, αλλά θα σου τις γράψω μία-μία ώστε να τις ψάξεις. Δεν με συγκίνησαν όλες, αλλά εσένα αγαπητέ αναγνώστη, μπορεί να σου δώσουν ένα μάθημα ζωής και να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου… Πάμε, λοιπόν…

1. The Age of Adaline. 2. About Time. 3. The Vow 4. The English Patient 5. Chocolat 6. BrokeBack Mountain 7. Serendipity 8. The Lake House 9. Paper Towns 10. Pride & Prejudice 11. Atonement 12. Testament of Youth 13. The longest Ride 14. Theory of Everything 15. The Spectacular Now 16.Stuck In Love 17. The First Time 18. If I stay 19. Never Let Me go 20. Love, Rosie 21. Song One 22. P.S I Love You 23. The Best Of Me 24. LOL 25. Safe Heaven 26. The Lucky One 27. Last Song 28. The Reader 29. Cold Mountain 30. Killing me softly 31. Before Sunset 32. Carol 33. Crazy Stupid Love 34. Forrest Gump 35. Eternal Sunshine of a spotless mind. 36 Below Her Mouth 37. (500) Days of Summer 38. Ghost

Και τέλος, σου προτείνω μία ταινία παραγωγής Μεξικού που εμένα μου έκανε εντύπωση κι αναθεώρησα τις απόψεις μου για πολλά γι’αυτή τη ζωή που ζούμε και που μας χρεώσανε. Τιτλοφορείται ‘Cuatro Lunas» – τέσσερα φεγγάρια κι αφηγείται τις ιστορίες τεσσάρων ανθρώπων και πώς ο φόβος τις περισσότερες φορές σε κάνει δυστυχισμένο… Ο φόβος του να πεις τι θέλεις πραγματικά και ότι αυτό σε κάνει να συμβιβάζεσαι γι όλη σου τη ζωή χωρίς ευτυχία κι ελευθερία. Τα άλλα δες τα μόνος σου…