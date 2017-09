Αναμένοντας την κυκλοφορία του νέου «Tomb Raider» είπαμε να κάνουμε μια λίστα με τις καλύτερες και χειρότερες ταινίες από video games. Πιστέψτε μας δεν ήταν εύκολο…

Προσπαθήσαμε να βρούμε περισσότερες από τρεις ταινίες που βγήκαν από video games και μας άρεσαν, αλλά δεν το καταφέραμε. Αντίθετα παλέψαμε για να μειώσουμε μόνο σε τρεις τη λίστα με τις χειρότερες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρακτικά αδύνατο μια ταινία από ένα videogame να λειτουργεί πολύ καλά, ακόμα κι αν πάρεις ένα mainstream προϊόν όπως το Assassin’s Creed και σαν πρωταγωνιστή βάζεις ένα από τα χρυσά αγόρια του σύγχρονου κινηματογράφου, όπως ο Michael Fassbender.

Το βασικό πρόβλημα είναι πως μιλάμε αναμφισβήτητα για δύο διαφορετικά μέσα αφήγησης: το ένα είναι αλληλεπιδραστικό και το άλλο «σκάσε και δες». Οι θεωρίες είναι τότε τόσες πολλές: τα νέα παιχνίδια είναι πολύ πιο συναρπαστικά (οπότε γιατί θέλετε να κάνετε μια ταινία μεγάλου μήκους;) ενώ στα καλτ δεν υπάρχει μια πλοκή που ξεπερνά τη μηχανική του παιχνιδιού. Και όταν υπάρχει ένα «σύμπαν» – βλέπε Warcraft – το αποτέλεσμα αλλάζει.

Τα Καλύτερα

Warcraft: Η σύγκρουση δυο κόσμων (2016)

Το Warcraft: Orcs & Humans που ξεκίνησε το 1993 είναι ένα από τα πρώτα στρατηγικά βιντεοπαιχνίδια σε πραγματικό χρόνο, τα οποία γέννησαν και έναν πραγματικό κόσμο από κόμικς, μυθιστορήματα, άλλα παιχνίδια και φυσικά μια ταινία. Το Warcraft: Η σύγκρουση δυο κόσμων είναι μεταξύ των ταινιών που έχουν ληφθεί από ένα videogame με μια από τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών: 433 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ιστορία; Μια συμμαχία ανθρώπων, ξωτικών, νάνων και gnomes πρέπει να το αντιμετωπίσει την εισβολή τωβ ορκ. Η ταινία υπογράφεται από τον Duncan Jones, γιο του David Bowie. Ένας λόγος να το δείτε; Η μαγική δουλεία του CGI από τους ίδιους επαγγελματίες που γεννήθηκαν με του Star Wars.

The Lego Movie (2014)

Τα θρυλικά Lego που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 προσγειώθηκαν στον κόσμο των videogame το 1997 με το Lego Island. Και απλά αγαπήθηκε για το συνδυασμό κωμωδίας και περιπέτειας που τελικά ήρθε στη μεγάλη οθόνη το 2014. Δεν μιλάμε για κινούμενα σχέδια, αλλά για μία από τις πιο διασκεδαστικές και υπέροχες ταινίες των τελευταίων ετών: 469 εκατομμύρια στο box office, ενθουσιώδη κριτική (96% βαθμολογία για στο Rotten Tomatoes, 83% για το Metacritic), ένα ήδη αγαπημένο sequel, Lego Batman Movie, και ένα άλλο να έρχεται, Ninjago. Top επίσης και ο ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους: Ο κίτρινος everyman (Emmet Brickowoski) έχει τη φωνή του «Guardian Of The Galaxy» Chris Pratt, ο Superman Lego του Channing Tatum, ο Batman του Will Arnett. Και έπειτα υπάρχουν οι Will Ferrell, Liam Neeson, Morgan Freeman… Το αρχικό τραγούδι Everything is Awesome ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ.

Tron (1982)

Σε αυτόν τον τρίτο τίτλο (σας είπαμε να βρούμε τρεις ήταν δύσκολο) κλέβουμε λίγο, με την έννοια ότι αυτή η ταινία δεν έχει βγει, αλλά είναι έντονα εμπνευσμένη από arcade παιχνίδια, όλα τα Pong, ο προσομοιωτής πινγκ πονγκ, ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο παλιά game, αναφέρεται στην ταινία κατά τη διάρκεια της μάχης των δίσκων. Το Tron ήταν τόσο επαναστατικό που η Ακαδημία αρνήθηκε να το βάλει υποψήφιο στην κατηγορία των ειδικών εφέ επειδή ήταν από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν εκτενώς το computer animation, αλλά με την πάροδο των χρόνων έγινε μια λατρεία που προκάλεσε μια συνέχεια, σε comics και μια τηλεοπτική σειρά Disney. Το Tron είναι αγαπημένο από τους λάτρεις των videogames, ειδικά εκείνων που μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής των arcade, και επηρέασε μια ολόκληρη γενιά animators. Στην πράξη το πιο παλιό παραμένει ένα από τα καλύτερα.

Τα χειρότερα

Super Mario Bros. (1993)

Το flop του πρώτου videogame που μετατράπηκε σε ταινία έπρεπε να χτυπήσει το καμπανάκι για μελλοντικά έργα, αλλά προφανώς δεν έγινε έτσι. Το 1993 το Super Mario ήταν ήδη ένας super star και το Χόλιγουντ πίστευε ότι ήταν καλή ιδέα να φέρει τον πιο αγαπημένο υδραυλικό του κόσμου στη μεγάλη οθόνη. Αυτό δεν ήταν μια καλή ιδέα. Η ταινία μεγάλου μήκους έχει σκοτεινή και διατροφική sci-fi προοπτική που αποκλίνει από το αρχικό διασκεδαστικό ελαφρύ πνεύμα του game. Ο Easy Rider, Dennis Hopper ως κακός βασιλιάς Koopa απέτυχε να το σώσει. Ακόμη και ο πρωταγωνιστής Robert Hoskins (που έπαιξε τον Roger Rabbit) είπε πως ο ρόλος του Mario ήταν ο χειρότερος ρόλος στην καριέρα του.

Street Fighter (1994)

Ακόμη και οι οπαδοί του Jean-Claude Van Damme, που ερμηνεύει τον συνταγματάρχη Guile, δεν κατάφεραν να το ξεπεράσουν. Οι διάλογοι να είναι κακοί σε μια ταινία από ένα videogame να το δεχτούμε (αλλά απαίσιοι όχι). Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα κοστούμια και οι σκηνές δράσης είναι χάλια και οι ακολουθίες των πολεμικών τεχνικών είναι άσχημα μονταρισμένες. Αποτέλεσμα: ένα κουραστικό και θορυβώδες mix χωρίς πολύ νόημα, με την Kylie Minogue πραγματικά απίθανη στο ρόλο της Cammy με το μπαζούκα στο χέρι. Το 2009, το Time την έβαλε επίσης μεταξύ των δέκα χειρότερων ταινιών από video games όλων των εποχών.

Mortal Kombat: Annihilation (1997)

Η πρώτη ταινία Mortal Kombat του Paul W. S. Anderson (μετά αποφάσισε να φέρει στη μεγάλη οθόνη το Resident Evil με τη σύζυγό του Milla Jovovich), ψιλό παλεύεται χάρη στην ταραχώδη σκηνοθεσία του, αλλά αναρωτιέσαι ποιος πραγματικά είχε το θάρρος να κυκλοφορήσει τη συνέχεια του, Annihilation. Ναι, δυστυχώς. Κακή πλοκή, κακή δράση και κακά ειδικά εφέ. Εν ολίγοις, μάπα. Όποιος κατάφερε να τη δει όλη είναι πραγματικός ήρωας.