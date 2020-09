Η Jennifer Lopez προαναγγέλλει καινούργια τραγούδια

Στο στούντιο βρίσκεται η Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη νέα μουσική που ετοιμάζει, όμως δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα καινούργιο τραγούδι εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

Αυτή η κατάσταση ίσως πρόκειται να αλλάξει.

Η Jennifer Lopez ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία από το στούντιο ηχογράφησης, στην οποία ποζάρει με τον παραγωγό και δημιουργό Ryan Tedder, ο οποίος είναι επίσης και ο κεντρικός τραγουδιστής του συγκροτήματος OneRepublic.

«Μπορείτε να το νιώσετε… Η νέα μουσική είναι εδώ κοντά», έγραψε η JLo στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε σύντομα κάποιο νέο τραγούδι.

Η αστέρας έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ryan Tedder στο τραγούδι «Do It Well» από το άλμπουμ της «Brave» του 2007.

Τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός, η Jennifer Lopez ασχολείται το τελευταίο διάστημα με μια σειρά από διαφορετικά εγχειρήματα που τρέχουν παράλληλα.

Ένα από αυτά είναι και η ταινία «Marry Me», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Maluma.

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε τον προηγούμενο Φεβρουάριο ότι έχει ετοιμάσει «έξι ή εφτά» τραγούδια για τις ανάγκες της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα το 2021, ενώ ο Maluma θα προσφέρει άλλα «δύο ή τρία» τραγούδια.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ηχογραφήσει μαζί και ένα ντουέτο, το οποίο προανήγγειλαν μέσα από αναρτήσεις τους στο Instagram στις αρχές του περασμένου Αυγούστου.