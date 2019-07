Με 12 τραγούδια γίνεται πραγματικότητα το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Iggy Azalea.

Η Iggy Azalea κυκλοφορεί τη νέα δισκογραφική δουλειά «In My Defense».

Ύστερα από μία μακρά περιπέτεια που έφτασε αισίως στο τέλος της. η ράπερ είναι στην ευχάριστη θέση να μοιράζεται με τον κόσμο το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της,

Πέντε χρόνια μετά τον παρθενικό δίσκο της, το «The New Classic» που της χάρισε τέσσερις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2015, η Iggy Azalea έχει ανοίξει ήδη ένα καινούργιο κεφάλαιο στη σταδιοδρομία της.

Το νέο άλμπουμ «In My Defense» κυκλοφορεί από την προσωπική δισκογραφική ετικέτα της 29χρονης Αυστραλής, την Bad Dreams Records, με τη διανομή της ανεξάρτητης εταιρείας EMPIRE.

Στο νέο δίσκο της Iggy Azalea συναντάμε συνολικά 12 τραγούδια, εκ των οποίων τρία τραγούδια αποκαλύφθηκαν το προηγούμενο διάστημα για να προετοιμάσουν κατάλληλα το έδαφος: Πρόκειται για τα singles «Sally Walker», «Started» και «Just Wanna».

To «In My Defense» περιλαμβάνει επίσης τέσσερις συνεργασίες, στις οποίες η Iggy Azalea ενώνει δυνάμεις με τον Lil Yachty, τον Juicy J, την Kash Doll και με την Stini.

Την παραγωγή σχεδόν ολόκληρου του άλμπουμ επιμελήθηκε ο J. White Did It. Ένα τραγούδι («Comme des Garçons») φρόντισε ο Rico Beats και ένα τραγούδι («Big Bag») ανέλαβαν οι Go Grizzly και Smash David.



Το tracklist του «In My Defense»:

1. Thanks I Get

2. Clap Back

3. Sally Walker

4. Homeita (feat. Lil Yachty)

5. Started

6. Spend It

7. Fuck It Up (feat. Kash Doll)

8. Big Bag (feat. Stini)

9. Comme des Garcons

10. Freak of the Week (feat. Juicy J)

11. Just Wanna

12. I Know