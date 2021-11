Η Halsey συγκρίνει τη συνεργασία με τους Trent Reznor και Atticus Ross με «γράμμα στον Άγιο Βασίλη»

«Ήμουν απλά πολύ ειλικρινής».

Η Halsey εξομολογήθηκε ότι η προσπάθεια να ζητήσει από τον Trent Reznor και τον Atticus Ross να συνεργαστούν για το νέο άλμπουμ της ήταν σαν να «έγραφε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη».

Το δίδυμο των Nine Inch Nails έκανε την παραγωγή του νέου άλμπουμ «If Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey, το οποίο προτάθηκε για το βραβείο του Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής στα Grammy του 2022.

Σε συνέντευξή της στο «NME» αυτής της εβδομάδας, με αφορμή τη βράβευση της με το βραβείο καινοτομίας στα BandLab NME Awards 2022, η Halsey είπε ότι αρχικά ήταν αγχωμένη όταν προσέγγισε τον Trent Reznor και τον Atticus Ross για να συνεργαστούν, για τους οποίους αποκάλυψε ότι είναι καλλιτέχνες που «αντέγραφε για χρόνια».

«Πρώτα απ’ όλα, νόμιζα ότι έγραφα ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη που έλεγε: “Ήμουν πολύ καλό κορίτσι”», δήλωσε στο NME.

«Ήμουν απλά πολύ ειλικρινής και είπα ότι είμαι μεγάλη θαυμάστρια και ότι σας αντιγράφω εδώ και χρόνια – κακώς – και δεν είμαι αρκετά αλαζονική ώστε να πιστεύω ότι έχω κάτι καινούργιο να σας προσφέρω, αλλά αυτό το άλμπουμ μιλάει για την εγκυμοσύνη, την ταυτότητα φύλου, τον τρόμο του σώματος», εξήγησε.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει ένταση, πρέπει να είναι φρικιαστικό, αλλιώς κάνω κακό στο μήνυμα».

Η Halsey πρόσθεσε ότι η προσπάθεια να ζητήσει από τον Trent Reznor και τον Atticus Ross να συνεργαστούν ήταν σαν να προσπαθούσε να μπεις στο «Berghain», το πιο διαβόητα επιλεκτικό νυχτερινό κέντρο του Βερολίνου, από το οποίο εκατοντάδες άνθρωποι διώχνονται κάθε βράδυ.

«Έχω πάει στο Βερολίνο περίπου 15 φορές και ακόμα δεν έχω πάει στο “Berghain” γιατί φοβάμαι ότι θα με διώξουν στην πόρτα. Αν μου πουν όχι, κυριολεκτικά δεν θα συνέλθω ποτέ, οπότε δεν θέλω καν να πάω», είπε η Halsey.

«Κάπως έτσι ένιωσα, σαν να περιμένω έξω από το “Berghain” και να σκέφτομαι: “Θα με θεωρήσουν αρκετά cool;”», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Halsey μίλησε για τη βράβευσή της με τ Βραβείο Καινοτομίας στα BandLab NME Awards 2022, το οποίο θα παραλάβει κατά τη διάρκεια τελετής απονομής που θα λάβει χώρα στο «O2 Academy Brixton» στο Λονδίνο στις 2 Μαρτίου.

Η Halsey δήλωσε στο NME ότι «δεν περίμενε» το βραβείο και ήταν «πολύ έκπληκτη» για την αναγνώριση.

«Αλλά είναι πραγματικά, πραγματικά φοβερό – νομίζω ότι αρχίζεις να στεναχωριέσαι και να αγχώνεσαι για το πώς συνδέεται με τον κόσμο η μουσική σου όταν δεν είσαι εκεί για να την ζωντανέψεις και το να ξέρεις ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση είναι πραγματικά, πραγματικά φοβερό», σημείωσε.