Η Halsey κυκλοφορεί τη σειρά προϊόντων μακιγιάζ «about-face»

Η Halsey κυκλοφορεί τη δική της σειρά προϊόντων μακιγιάζ.

Η πολυδιάστατη συλλογή καλλυντικών με την επωνυμία «about-face» έχει σύνθημα «Make-u(p) χωρίς κανόνες» και αισθητική που αναφέρεται στη δεκαετία του ’90, αλλά και στην αναβίωση της emo σκηνής, σύμφωνα με συνέντευξη της τραγουδίστριας στην ιστοσελίδα Byrdie.

Οι αποχρώσεις των προϊόντων της σειράς μακιγιάζ τονίζουν την «τολμηρή ατομικότητα» και παρομοιάζουν τον πειραματισμό στο πρόσωπο σαν έναν καμβά που μπορείτε να βάψετε ξανά και ξανά. Τα αρχικά της «About-face» παραπέμπουν στα αρχικά του πραγματικού ονόματος της Halsey, το οποίο είναι Ashley Frangipane.

«Το μακιγιάζ είναι τέχνη και η τέχνη αφορά ευτυχισμένα ατυχήματα και κανένα ιδανικό τελειότητας. Νιώθω πάντα πιο ελεύθερη όταν δημιουργώ looks χωρίς να ακολουθώ κανόνες. Η βιομηχανία της ομορφιάς έχει κανόνες, αλλά θέλω να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν αυτά τα πρότυπα και να επιτρέψουν στα πράγματα να είναι ατελή και διασκεδαστικά», δηλώνει η pop star.

Η Halsey έμαθε μόνη της πώς να κάνει μακιγιάζ και άρχισε να δημιουργεί τολμηρά looks κατά τη διάρκεια συναυλιών, συνεντεύξεων, μουσικών βίντεο και κόκκινων χαλιών.

«Κάνω μακιγιάζ στον εαυτό μου στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου (ακόμη και ειδικά εφέ!). Είμαι μαθήτρια και λάτρης και κάθε λεπτομέρεια, από τα ονόματα των σκιών, τα συστατικά των προϊόντων, τη συσκευασία, είναι ο εαυτός μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που θα μπορούσα να λιποθυμήσω!», έγραψε στο Twitter η ιδρύτρια και επικεφαλής δημιουργικού της «about-face».

many of you know ive done my own makeup for a long time. i believe makeup is about feeling cool, not looking perfect. “about-face” is available for preorder now ✨ https://t.co/0Psz9jTdCO — @aboutfacebeauty pic.twitter.com/wsdqWK2BEW

— h (@halsey) January 4, 2021