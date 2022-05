Η Halsey χαρακτηρίζει «καταστροφική» την πιθανή ανατροπή της απόφασης για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ

Η Halsey προστέθηκε στη λίστα των όλο και περισσότερων καλλιτεχνών που έχουν καταφερθεί εναντίον της ιδιωτικής ψηφοφορίας του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την ανατροπή της απόφασης του 1973 που κατέστησε την άμβλωση νόμιμη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Politico δημοσίευσε ένα σχέδιο νόμου που είχε συντάξει ο δικαστής Samuel Alito και το οποίο υποστήριζε ότι η απόφαση στην υπόθεση Roe εναντίον Wade ήταν «κατάφωρα λανθασμένη από την αρχή», προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να λάβουμε υπόψη το Σύνταγμα και να επιστρέψουμε το ζήτημα των αμβλώσεων στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού».

Εάν το δικαστήριο προχωρήσει στην ανατροπή της ιστορικής υπόθεσης, οι αμβλώσεις δεν θα προστατεύονται πλέον ως ομοσπονδιακό δικαίωμα στις ΗΠΑ και κάθε πολιτεία θα μπορεί να αποφασίζει ξεχωριστά εάν θα περιορίζει ή θα απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Τώρα η Halsey πρόσθεσε τη φωνή της στις αντιδράσεις, μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Twitter.

«Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που θα ζήσουμε κατά τη διάρκεια των ζωών μας. Οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης θα οδηγήσουν σε θανατηφόρα περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα μας, επηρεάζοντας πιο σοβαρά τους έγχρωμους ανθρώπους, τις αγροτικές περιοχές και τις κοινότητες που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά. Η ώρα να αναλάβουμε δράση είναι τώρα», έγραψε.

Η 27χρονη τραγουδίστρια σημείωσε επίσης ότι πολλές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν απαγορεύσεις που πιθανότατα θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση ανατροπής της απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση, 23 πολιτείες θα απαγορεύσουν αμέσως όλες ή τις περισσότερες αμβλώσεις μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η Halsey ενθάρρυνε επίσης τους ακολούθους της να παρευρεθούν σε τοπικές συγκεντρώσεις και να κάνουν δωρεές σε οργανώσεις όπως η Αμερικανική Ένωση για την Προστασία των Αμβλώσεων (ACLU), Ταμεία Αμβλώσεων όπως το AbortionFunds.org ή σε τοπικές οργανώσεις που αγωνίζονται για το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέγει.

«Ξέρω ότι μοιάζει σαν να γίνεται συνεχώς αυτή η συζήτηση και πολλοί από εμάς έχουν ζήσει με την ψυχική ασφάλεια ότι δεν θα γίνουμε ποτέ μάρτυρες της ανάκλησης αυτού του δικαιώματος», συνέχισε.

«Ξέρω ότι φαίνεται ότι κάθε φορά που ανησυχούμε, είναι ένας λάθος συναγερμός. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτή η ασφάλεια προέρχεται από ανθρώπους όπως εσείς, από ανθρώπους της ACLU, της Planned Parenthood και άλλους που υπερασπίζονται ενεργά την προστασία αυτού του δικαιώματος», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Halsey ανέφερε ότι ενώ και οι 50 πολιτείες των ΗΠΑ παρέχουν πρόσβαση στην άμβλωση αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να μην ισχύει το καλοκαίρι και προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις της πιθανής ανατροπής της απόφασης θα είναι τεράστιες.

«Πολλές από αυτές τις γυναίκες που θα αναζητήσουν να κάνουν άμβλωση εκτός πολιτείας θα κινδυνεύουν επίσης από διώξεις. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά τις επιπτώσεις αυτής της ιστορικής στιγμής. Πρόκειται για μία σκληρή επίθεση στο θεμελιώδες δικαίωμά μας να επιλέγουμε αν και πότε θα αποκτήσουμε παιδί. Ένιωθα έτσι πριν γίνω μητέρα και νιώθω έτσι ακόμη περισσότερο τώρα που απέκτησα τον γιο μου», έγραψε.

«Η εγκυμοσύνη και η απόκτηση ενός παιδιού είναι μία επικίνδυνη εμπειρία που αλλάζει τη ζωή, αν και μπορεί να είναι όμορφη αν συναινείτε και το επιθυμείτε. Κάθε άνθρωπος αξίζει το δικαίωμα να επιλέξει και το δικαίωμα να κάνει αυτή την επιλογή με ασφάλεια. Παρακαλώ αναλάβετε δράση», τόνισε η Halsey.

Μια δημοσκόπηση της Washington Post και του ABC News που διενεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών – σε ποσοστό 54% – πιστεύει ότι η απόφαση του 1973 υπέρ των αμβλώσεων πρέπει να διατηρηθεί, ενώ το 28% πιστεύει ότι πρέπει να αναιρεθεί.

The overturning of Roe V Wade will mark a catastrophic shift in our fundamental rights to bodily autonomy and reproductive health care. We are constituents and we have the right and responsibility to fight this.@aclu@PPFA @AbortionFunds pic.twitter.com/zYlXSZqzCu

— h (@halsey) May 4, 2022