Η Grimes απολύθηκε από την προώθηση της ταινίας «Dune» επειδή φωτογραφήθηκε με το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» του Μαρξ

Η Grimes ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε ως «influencer» από την προώθηση της ταινίας «Dune».

Η κινηματογραφική διασκευή του Denis Villeneuve για τα εμβληματικά βιβλία επιστημονικής φαντασίας του Frank Herbert κυκλοφόρησε πέρυσι με πρωταγωνιστές τους Timothée Chalamet και Zendaya.

Σε μία συνέντευξή της στο «Vanity Fair», η Grimes αποκάλυψε την αγάπη της για τα βιβλία του Herbert και εκμυστηρεύτηκε ότι ονειρευόταν να σκηνοθετήσει τη δική της διασκευή του «Dune».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι αρχικά προσλήφθηκε από τη Warner Bros. για να προωθήσει την ταινία μέσω των ακόλουθών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήμουν ουσιαστικά μία influencer», εξήγησε.

Η Καναδή τραγουδίστρια και παραγωγός, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Claire Boucher, είπε αμέσως μετά ότι απομακρύνθηκε απροσδόκητα από το πρότζεκτ και υποστήριξε ότι η διακοπή της συνεργασίας της με της Warner Bros. οφειλόταν σε μία περιβόητη ανάρτησή της στο Instagram, στην οποία πόζαρε διαβάζοντας το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» του Μαρξ.

«Υπάρχουν πράγματα στο σύμπαν του “Dune” που δεν έχουν καθόλου κοινωνικές ευαισθησίες», σχολίασε.

Όσον αφορά την αντίδρασή της όταν παρακολούθησε το «Dune» του Villeneuve, η Grimes περιέγραψε: «Είχα πλαντάξει στο κλάμα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι ο χαρακτήρας του Paul (τον οποίο υποδύεται ο Timothée Chalamet) της θύμισε τον γιο της X Æ A-12. «Απλά ξέρω ότι ο X θα πρέπει να περάσει όλες αυτές τις πραγματικά μπερδεμένες καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν τα πράγματα του Paul».

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Grimes απαθανατίστηκε να ποζάρει με ένα αντίγραφο του βιβλίου «Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο» του Καρλ Μαρξ και η φωτογραφία έγινε θέμα στα μέσα ενημέρωσης λόγω του πρόσφατου τότε χωρισμού της από τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε λίγες ημέρες αργότερα ότι έστησε σκόπιμα μία φωτογραφία προκειμένου να κοροϊδέψει τους παπαράτσι που την ακολουθούσαν.

«Οι παπαράτσι με ακολούθησαν σε μία φωτογράφηση, οπότε προσπάθησα να σκεφτώ τι θα μπορούσα να κάνω που θα έφερνε τον πιο δυνατό σατιρικό τίτλο και πέτυχε», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter.

paparazzi followed me 2 a shoot so I tried 2 think what I could do that would yield the most onion-ish possible headline and it worked haha pic.twitter.com/9w8pPwIFAq

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) October 3, 2021