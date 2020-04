Η Eurovision 2020 γίνεται ένα show χωρίς διαγωνισμό

Η EBU αποφάσισε να μην αφήσει στη μοίρα τους και να τιμήσει τα 41 τραγούδια που θα συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως ήδη γνωρίζετε ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2020, που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στο Ρότερνταμ από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, ακυρώθηκε πριν από τρεις εβδομάδες λόγο πανδημίας του κορονοϊού. Ήταν πολύ επικίνδυνος για τους καλλιτέχνες, τους οπαδούς και τους επαγγελματίες, για να μην αναφέρουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων που ισχύουν στην ήπειρο. Όμως θα αντικατασταθεί από το Eurovision: Europe Shine A Light, ένα σόου που θα μεταδοθεί στο YouTube κανάλι της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 22.00 ώρα Ελλάδος.

Το σόου θα παρουσιαστούν οι Chantal Janzen, Edsilia Rombley και Jan Smit. Δεν θα υπάρξει όμως διαγωνισμός. «Σε ένα μη ανταγωνιστικό πλαίσιο θα αποτίσουμε φόρο τιμής όλα τα 41 τραγούδια που θα έπρεπε να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό», αναφέρει το δελτίο τύπου.

Σκοπός θα είναι να ενωθεί όλη η Ευρώπη για δύο ώρες στο ίδιο «σημείο», μέσα από τον υπολογιστή, την ώρα που όλοι «Μένουμε Σπίτι». Επίσης οι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν και στην performance μιας επιτυχίας από τις προηγούμενες Eurovision «με ένα κείμενο κατάλληλο για την κατάσταση που βιώνουμε». Θα υπάρξουν ακόμα πολλές εκπλήξεις με αγαπημένους τραγουδιστές προηγούμενων ετών, που θα εμφανιστούν σε live μετάδοση από το σπίτι τους.

Τις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν οι λεπτομέρειες και ο κατάλογος των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που θα μεταδώσουν το σόου.

Europe! Shine A Light with us on 16 May💡🎊

We're excited to reveal our ideas for an alternative programme which will honour all the songs & artists of 2020🎉

And unite Europe in these difficult times👪

