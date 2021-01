Η έκπληξη του Stevie Wonder που συγκίνησε τον Tom Jones στο «The Voice»

Ο Tom Jones δέχτηκε μια γλυκιά έκπληξη από έναν παλιό φίλο του στο βρετανικό «The Voice», στο οποίο έχει μία από τις θέσεις των coaches.

Κατά τη διάρκεια του γύρου των Blind Auditions, ο will.i.am ζήτησε από τον Tom Jones να αναφέρει μερικούς από τους τραγουδιστές που θαυμάζει, με τον ιδρυτή των Black Eyed Peas να τον ρωτά στη συνέχεια αν έχει συνεργαστεί με τον Stevie Wonder.

«Ναι, ναι, ήταν στην τηλεοπτική μου εκπομπή», απάντησε ο Jones. «Είναι σπουδαίος μουσικός. Γίναμε φίλοι και είναι υπέροχος άνθρωπος».

Αμέσως μετά ο will.i.am έστρεψε την προσοχή των coaches στη γιγαντοοθόνη του «The Voice», στην οποία εμφανίστηκε ο Stevie Wonder να παίζει φυσαρμόνικα.

«Αποκλείεται!», αναφώνησε ο coach Olly Murs. «Είναι τρελό. Ο Stevie Wonder είναι στο “The Voice”».

«Πρέπει να το κάνω σωστά, γιατί είναι για τον Σερ Tom Jones», είπε ο Stevie Wonder με βρετανική προφορά, ενώ ένα τεράστιο χαμόγελο γέμισε το πρόσωπο του Jones.

«Νιώθω τόσο χαρούμενος που σε συγχαίρω καθώς γιορτάζεις 80 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη», συνέχισε ο Wonder πριν προχωρήσει σε μια a capella εκτέλεση της εμβληματικής επιτυχίας «It’s Not Unusual» του Tom Jones, ο οποίος έγινε 80 ετών τον Ιούνιο του 2020.

«Είχα την ευχαρίστηση να συναντήσω το άτομο που τραγούδησε αυτό το τραγούδι, αλλά και να γνωρίσω έναν νέο φίλο. Και ξέρω ότι αυτή η φιλία θα διαρκέσει για μια ζωή», τόνισε ο Stevie Wonder.

«Έχουμε μοιραστεί πολλές υπέροχες στιγμές. Θυμάμαι ακόμα όταν κάναμε το show και σου έλεγα τους στίχους του “Uptight” και εσύ μου έλεγες τους στίχους του “It’s Not Unusual”. Έπαιζα ντραμς και ήταν απλώς υπέροχο», πρόσθεσε.

«Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς να μας δώσεις άλλα 80 χρόνια», κατέληξε ο Stevie Wonder καθώς ο Tom Jones σκούπιζε τα δάκρυα από τα μάτια του.

Ο Tom Jones ευχαρίστησε μέσω του Twitter τον Stevie Wonder για την έκπληξη.

«Σε ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε. Σήμαινε πολλά για μένα. Μακάρι να τραγουδήσω ξανά μαζί σου σύντομα», έγραψε.

Thank you my dear friend @StevieWonder that meant a lot to me. Here’s to performing with you again soon! 😭🎤🙏🏻 #thevoiceuk pic.twitter.com/qW2CO64JsL

— Tom Jones (@RealSirTomJones) January 2, 2021