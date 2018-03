Η επιτυχία του «New Rules» είναι ασταμάτητη! Αφού ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολών στο YouTube, τώρα ήρθε η ώρα να πετύχει ένα νέο ορόσημο στο Spotify. Από την κυκλοφορία του, τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα, το τραγούδι ξεπέρασε τις 700 εκατομμύρια streaming ακροάσεις στη διάσημη πλατφόρμα.

Ένα μεγάλο επίτευγμα, εάν σκεφτούμε ότι το «New Rules» είναι μόλις το έκτο τραγούδι από μια γυναίκα καλλιτέχνη που πετυχαίνει κάτι τέτοιο! Πριν από τη Dua Lipa το είχαν καταφέρει η Sia, η Adele, οι Fifth Harmony, η Rihanna και η Camila Cabello.

"New Rules" by Dua Lipa now has over 700 MILLION streams on Spotify. This is the sixth song by a lead female act to achieve this. pic.twitter.com/qJE8V4Hmml

— Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2018