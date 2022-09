Η Dua Lipa δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει ποτέ τα τραγούδια που κατηγορείται ότι αντέγραψε στο «Levitating»

Η Dua Lipa ζητά να απορριφθεί η αγωγή για το «Levitating».

Οι δικηγόροι της Dua Lipa ζητούν από το δικαστήριο να απορρίψει τη μία από τις δύο αγωγές που έχουν κατατεθεί εναντίον της για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού της «Levitating», δηλώνοντας ρητά ότι η pop star «δεν άκουσε ποτέ» τα τραγούδια που φέρεται να αντέγραψε.

Πέντε μήνες αφότου ο L. Russell Brown και η Sandy Linzer κατηγόρησαν τη Dua Lipa ότι αντέγραψε το τραγούδι τους «Wiggle and Giggle All Night» του 1979 και το τραγούδι τους «Don Diablo» του 1980, οι δικηγόροι της Lipa ανέφεραν σε επιστολή τους ότι οι ενάγοντες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια και οι υπόλοιποι δημιουργοί του «Levitating» είχαν πράγματι «πρόσβαση» σε αυτά τα τραγούδια – μία απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε αγωγή για πνευματικά δικαιώματα.

Ο L. Russell Brown και η Sandy Linzer ισχυρίζονται ότι τα τραγούδια τους ήταν ευρέως διαθέσιμα στο διαδίκτυο και η Dua Lipa μάλλον τα είχε ακούσει, αλλά οι δικηγόροι της τόνισαν στον δικαστή ότι αυτό δεν είναι σχεδόν αρκετό.

«Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πρόσβαση στο “Wiggle” και το “Don Diablo” επειδή και τα δύο τραγούδια “μπορούν να βρεθούν σε δημοφιλείς υπηρεσίες streaming”», έγραψε η επικεφαλής της νομικής ομάδας της Dua Lipa, Christine Lepera.

«Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μουσικών ηχογραφήσεων που είναι διαθέσιμες σε υπηρεσίες streaming και η απλή διαθεσιμότητα των ηχογραφήσεων σε αυτές τις υπηρεσίες δεν αποδεικνύει την ευρεία διάδοσή τους», τόνισε.

Η αγωγή των Brown και Linzer, που κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου, είναι μία από τις δύο αγωγές που έχει δεχτεί η Dua Lipa σχετικά με το «Levitating». Η άλλη αγωγή, που υποβλήθηκε μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ισχυρίζεται ότι το βασικό hook του «Levitating» προέρχεται από ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 από ένα συγκρότημα reggae με το όνομα Artikal Sound System.

Οι κατηγορίες των Brown και Linzer επικεντρώνονται στη μελωδία που ξεκινά μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του «Levitating», όταν η Dua Lipa αρχίζει να τραγουδάει: «If you wanna run away with me…». Στην αγωγή τους, χαρακτήρισαν αυτό το τμήμα του τραγουδιού ως «αντιγραφή» του δικού τους.

Στην αίτησή τους, οι δικηγόροι της Dua Lipa εξέφρασαν τη διαφωνία τους, υποστηρίζοντας ότι οι ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών είναι απλώς «το αποτέλεσμα της συμπτωματικής χρήσης βασικών μουσικών δομικών στοιχείων» που δεν μπορούν να προστατευτούν από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Στην αίτηση απόρριψης προστίθεται ότι ο δικαστής «δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα» και αντίθετα θα μπορούσε απλά να απορρίψει την αγωγή, δεδομένου ότι οι δημιουργοί του «Levitating» δεν άκουσαν ποτέ τα δύο επίμαχα τραγούδια και δεν είχαν ποτέ «πρόσβαση» σε αυτά.

Διατυπώνοντας αυτό το επιχείρημα, επεσήμαναν διάφορα ελαττώματα στις θεωρίες των Brown και Linzer για τον τρόπο με τον οποίο η Dua Lipa και οι υπόλοιποι δημιουργοί του «Levitating» θα μπορούσαν να έχουν ακούσει τα τραγούδια τους.

«Όσον αφορά το “Wiggle” η αγωγή απλώς ισχυρίζεται ότι σημείωσε κάποια επιτυχία στην Ολλανδία πριν από τέσσερις δεκαετίες. Αυτό δεν αποδεικνύει τον “κορεσμό” και δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι οι δημιουργοί των τραγουδιών του “Levitating” βρίσκονταν στην Ολλανδία -ή, πράγματι, ότι είχαν καν γεννηθεί- εκείνη την εποχή», έγραψαν οι δικηγόροι της Dua Lipa.

Ο δικηγόρος των Brown και Linzer, Jason T. Brown, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι πελάτες του θα προσκομίσουν στοιχεία που θα «διαψεύσουν πλήρως» τους δικηγόρους της Dua Lipa και πρόσθεσε ότι «διαφωνούν με σεβασμό με την ερμηνεία του νόμου και την επιλεκτική αναφορά των γεγονότων».

«Το “Don Diablo” έχει περίπου 20 εκατομμύρια ακροάσεις μόνο στο YouTube με χιλιάδες ακροατές να σημειώνουν ότι το “Levitating” ακούγεται σαν το “Don Diablo” πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η αγωγή», ανέφερε ο Brown.

«Ανυπομονούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πελατών μας στο δικαστήριο και να μπορέσουν κάποιοι από αυτούς τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες του σήμερα να αποτίσουν δεόντως φόρο τιμής στους ιστορικούς τραγουδοποιούς του παρελθόντος», συνέχισε.

Οι δικηγόροι της Dua Lipa δεν έχουν ακόμη καταθέσει παρόμοια αίτηση απόρριψης για την αγωγή των Artikal Sound System, η οποία παραμένει στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.