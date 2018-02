Οι Def Leppard θέλουν ο Skrillex να κάνει το Remix του “Pour Some Sugar On Me”

Η Apple Music πρόσφατα στο Twitter ανέβασε ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο.

Το βίντεο δείχνει τον Phil Collen, τον κιθαρίστα των Def Leppard, να κάθεται σε ένα δωμάτιο γεμάτο κιθάρες και ενισχυτές. Σε αυτό μιλάει για το τι του αρέσει και τον εμπνέει στη dubstep, πριν αποκαλύψει πως θα ήθελε ο Skrillex να κάνει το remix του «Pour Some Sugar On Me».

Από εκεί, το tweet έχει link για τον κατάλογο των Def Leppard στο iTunes. Αυτό αφήνει τους fan να αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει αυτό το σύντομο βίντεο ή διαφήμιση. Το συγκρότημα ζητάει από τον Skrillex να κάνει ένα remix του τραγουδιού; Η Sonny ήδη εργάζεται στο project και σύντομα θα το κυκλοφορήσει;

Χωρίς τίποτα περαιτέρω στοιχεία στη σελίδα τους στο iTunes, μπορούμε μόνο να εικάζουμε. Ελέγξτε το σχετικό βίντεο παρακάτω.

If anyone were to cover #PourSomeSugarOnMe, @DefLeppard would want it to be… 🤘

cc: @Skrillexhttps://t.co/z4k7Vnfn5m pic.twitter.com/FRwXzFRcMv

— Apple Music (@AppleMusic) January 30, 2018