Η Charli XCX θα γράψει ένα δίσκο σε «καραντίνα»

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Charli, η Charli XCX ανακοίνωσε ότι θα εκμεταλλευτεί την καραντίνα λόγο του κορωνοϊού για να γράψει ένα νέο άλμπουμ από το μηδέν. Το πρότζεκτ έχει ήδη τον προσωρινό τίτλο «How I’m Feeling Now» και μια προσωρινή ημερομηνία κυκλοφορίας, που έχει οριστεί για τον Μάιο.

Τα νέα έρχονται από την ίδια την ποπ σταρ, που εξήγησε τι σχεδιάζει να κάνει με την ανάρτηση ενός video στο Twitter και η όλη ιδέα/διαδικασία είναι πολύ ενδιαφέρον.

I AM MAKING A NEW ALBUM. RELEASE DATE MAY 15TH. WORKING TITLE: HOW I’M FEELING NOW pic.twitter.com/m66Y1K24Zd

— Charli (@charli_xcx) April 6, 2020