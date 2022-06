Η Cardi B ανακοινώνει το νέο single «Holy Shit»

Το νέο sinlge της Cardi B έρχεται αυτήν την εβδομάδα.

Η Cardi B ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου single με τίτλο «Holy Shit» και υποσχέθηκε ότι «άλλη μια έκπληξη» έρχεται.

«Το νέο μου single “Hot Shit” θα είναι διαθέσιμο παντού αυτήν την Παρασκευή 1 Ιουλίου», αποκάλυψε η Cardi B στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουνίου, με την ανάρτησή της να περιέχει επίσης ένα πολύ σύντομο teaser.

«Αύριο το βράδυ έχω άλλη μια έκπληξη για όλους σας, συντονιστείτε», συνέχισε, προσθέτοντας ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Το «Hot Shit» θα είναι το πρώτο single της Cardi B μετά το περσινό «Up», το οποίο κυριάρχησε για μία εβδομάδα στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 τον Μάρτιο του 2021. Το «Up» διαδέχθηκε το «WAP» με τη Megan Thee Stallion, το οποίο πέρασε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100 το 2020.

My new single “Hot Shit” available everywhere THIS FRIDAY 7/1 🚨🚨 Tomorrow 8pm I got another surprise for yall, tune in 😘 pic.twitter.com/tMHJcAteum — Cardi B (@iamcardib) June 27, 2022

Οι θαυμαστές της Cardi B περιμένουν υπομονετικά το επόμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μετά τον παρθενικό δίσκο της «Invasion of Privacy» του 2018.

Τον Μάιο, η 29χρονη ράπερ εξήγησε ότι όταν υπάρξουν νέα που μπορεί να μοιραστεί, θα τα μοιραστεί με τους θαυμαστές της. «Όταν βγουν τα πράγματα, τότε θα μιλήσω γι’ αυτά», είπε.

Επίσης, η Cardi B σημείωσε σε ένα φωνητικό σημείωμα που ανάρτησε στο Twitter ότι αντιμετώπιζε τεχνικές δυσκολίες με το νέο άλμπουμ της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Crard B δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών που συγκεντρώνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μέχρι σήμερα, μαζί με μια όχι και τόσο διακριτική υπενθύμιση ότι αν και έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, έχει το μυαλό της σταθερά στο μέλλον.

«Μια μικρή υπενθύμιση που νιώθω όπως το 2020, όταν έπρεπε να βγω και να τους το θυμίσω. Υ.Γ. Αυτή τη φορά θα κάνω θόρυβο», έγραψε, αναφερόμενη προφανώς στον πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της.

Το βίντεο ξεκινούσε με το «Get Up 10», προτού περάσει στο «Drip» με τους Migos, στο «Money Bag», στο «Bodak Yellow», στο «Bickenhead», στο Latin-hop smash «I Like It» με τους Bad Bunny και J Balvin, στο «Bartier Cardi», στο «Be Careful», στην μπαλάντα «Ring» με την Kehlani, ενώ ολοκληρωνόταν με το «Thru Your Phone».