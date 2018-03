Η Camila Cabello «διψάει» για επιτυχίες και το σόλο ντεμπούτο της ήταν μια μεγάλη επιτυχία.

Η πρώην Fifth Harmony κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο το ντεμπούτο της άλμπουμ Camila, του οποίου προηγήθηκε το hit «Havana» το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard Album Chart, αλλά είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν άλλα τραγούδια που θα μπορέσουν να ανέβουν στην κορυφή των charts όπως έγινε με το πρώτο single.

Οι παραγωγοί Luis Bell και Brian Lee, που δούλεψαν στο πλευρό της Camila, δήλωσαν ότι η τραγουδίστρια είναι έτοιμη να επιστρέψει στο στούντιο για να εργαστεί στο δεύτερο άλμπουμ της.

🚨🚨🚨| According to Louis Bell and Brian Lee (who produced ‘Camila’), @Camila_Cabello will begin working on her sophomore album as soon as the spring. pic.twitter.com/7TseFTQ2ND

— Camila Streams (@CCStreams) March 13, 2018