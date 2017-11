Ξεχνάμε το The Hurting, The Healing, The Loving

Η Camila Cabello ξαφνικά ανακοίνωσε πως αλλάζει τον τίτλο του πρώτου της άλμπουμ! Ο δίσκος δε θα τιτλοφορείτε τελικά The Hurting, The Healing, The Loving, όπως είχε ανακοινωθεί.

Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να πω το γιατί, πάντα ήθελα να γνωρίζουν οι φαν αυτού του είδους τα πράγματα, θα γράψω ένα γράμμα. Είναι περίπλοκο, αλλά θα είναι υπέροχο.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια του «Havana» επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο λόγος πίσω από αυτή την ξαφνική αλλαγή;

Η Camila, άφησε τις Fifth Harmony στις 19 Δεκεμβρίου του 2016 και λίγους μήνες μετά, τον Μάιο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο τραγούδι «Crying in the club», ως το πρώτο τραγούδι του παρθενικού της άλμπουμ. Τρεις μέρες μετά την κυκλοφορία του «Crying in the club» κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο «I have questions», ενώ πιο πρόσφατα single της είναι το «OMG» και το «Havana», το οποίο πρόσφατα απέκτησε ένα φλογερό remix με τον Daddy Yankee.

