Η Beyoncé γράφει ιστορία στα charts του Billboard

Ιστορία γράφει η Beyoncé στα charts του Billboard καθώς προσθέτει στο ενεργητικό της ακόμα μία πρωτιά.

Το remix για το τραγούδι «Savage» της Megan Thee Stallion με τη συμμετοχή της Beyoncé ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η Megan Thee Stallion βρίσκεται στην κορυφή του Hot 100, ενώ όσον αφορά την Beyoncé, το remix του «Savage» είναι το έβδομο σόλο τραγούδι της και το ενδέκατο συνολικά που κατακτά την πρώτη θέση στις ΗΠΑ.

Η Queen B προσθέτει με αυτή την πρωτιά ένα σπουδαίο ορόσημο στο ενεργητικό της, καθώς αποτελεί πλέον το δεύτερο καλλιτέχνη στα χρονικά που έχει βρεθεί στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις συνεχόμενες δεκαετίες: Του 1990, του 2000, του 2010 και του 2020.

Ο πρώτος καλλιτέχνης που σημείωσε το επίτευγμα ήταν η Mariah Carey.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. #Hot100 (chart dated May 30, 2020) Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Billboard Charts (@billboardcharts) στις 26 Μάι, 2020 στις 8:59 πμ PDT

Τα τραγούδια της Beyoncé που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή του Hot 100 είναι:

Τα «Bills, Bills Bills» (1999), «Say My Name» (2000), «Independent Woman Part I» (2000) και «Bootylicious» (2001) από την εποχή που ήταν μέλος των Destiny’s Child και τα «Crazy In Love» (2003), «Baby Boy» (2003), «Check On It» (2006), «Irreplaceable» (2006), «Single Ladies» (2008), «Perfect «(2017) και «Savage» (2020) κατά μήκος της σόλο καριέρας της.

Αν και το remix του «Savage» έχασε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100, τελικά κατάφερε να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση έχοντας καταγράψει άνοδο 55% στα downloads την προηγούμενη εβδομάδα στην αμερικανική αγορά.

Το ίδιο διάστημα το single συγκέντρωσε 30,5 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ και σημείωσε 53,7 εκατομμύρια impressions (μεταδόσεις επί ακροατές) στα ραδιόφωνα της Αμερικής.