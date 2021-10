Η Ατλάντα κήρυξε την «Ημέρα του Lil Nas X»

Η 20η Οκτωβρίου είναι επίσημα η «Ημέρα του Lil Nas X» στην Ατλάντα.

Η γενέτειρα του Lil Nas X πραγματοποίησε μια ειδική τελετή για τον 22χρονο καλλιτέχνη, με το δημοτικό συμβούλιο της Ατλάντα να του απονέμει μια τιμητική πλακέτα, την οποία παρέδωσε προσωπικά στον ράπερ ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Antonio Brown, το πρώτο Μαύρο και ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

«Το δημοτικό συμβούλιο της Ατλάντα είναι στην ευχάριστη θέση να αναγνωρίσει τον Lil Nas X για την επιτυχία του στον κόσμο της μουσικής, της ψυχαγωγίας και της δημοφιλούς κουλτούρας», αναφέρεται στο έγγραφο διακήρυξης της «Ημέρας του Lil Nas X».

«Είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αποδέχεται τους ΛΟΑΤΚΙ καλλιτέχνες στη μουσική βιομηχανία και δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να είναι πιο ανοιχτοί, εκφραστικοί και προσωπικοί μέσω της μουσικής και της τέχνης», σημειώνεται επίσης, ενώ απαριθμούνται ακόμη μερικά τα πολλά επιτεύγματά του.

«Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανα εδώ πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν στο πάτωμα στο δωμάτιο της αδελφής μου», ανέφερε ο Lil Nas X στο κοινό.

«Τι άλλο μπορώ να πω; Είναι απίστευτο. Η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη», πρόσθεσε ο σταρ, ο οποίος συγκινήθηκε, όμως υποσχέθηκε ότι δεν θα κλάψει.

Ο Antonio Brown μίλησε για την επιρροή του Lil Nas X στην πόλη της Ατλάντα, στην LGBTQ κοινότητα και στη δική του υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου, σύμφωνα με το TMZ.

«Και Lil Nas X, θέλω απλά να πω ότι με εμπνέεις. Είμαι υποψήφιος για τη θέση του δημάρχου της Ατλάντα. Θα μπορούσα να είμαι ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ δήμαρχος στην ιστορία της πόλης. Και εσύ με εμπνέεις, μου επιτρέπεις να πιστέψω ότι μπορώ να το κάνω. Γι’ αυτό σε ευχαριστώ», ανέφερε.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Lil Nas X περιλάμβαναν επίσης μια ιδιωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον δισκογραφικό παραγωγό Dallas Austin και την οργάνωση HIV/AIDS Gilead COMPASS Initiative, κατά τη διάρκεια της οποίας μία χορωδία ερμήνευσε τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Montero» του ράπερ.

Η χορωδία αποτελούνταν από μέλη και υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και θρησκευτικούς ηγέτες, ενώ κάθε μέλος φορούσε μωβ χρώμα προς τιμήν της ημέρας #SpiritDay της GLAAD της οργάνωσης, μιας εκστρατείας κατά του εκφοβισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ζητά από τους ανθρώπους να φορέσουν αυτό το χρώμα για να δείξουν την υποστήριξή τους στους queer νέους.

The full proclamation that Atlanta City Council made in recognition of Lil Nas X. pic.twitter.com/o4EQQvcqdm

— 𝙈𝘼𝙅𝙊𝙍 (@lilnasxmajor) October 21, 2021