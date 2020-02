Η Αποστολία Ζώη εντάσσεται στο σχήμα του «Fever»

View this post on Instagram

Μην ακούτε δικαιολογίες.. Όποιος θέλει, προσπαθεί! Είναι εκει και επιμένει. Τα υπόλοιπα είναι απλά αδυναμία χαρακτήρα.. 👎 #katidikamou #Esy