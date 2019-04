Μετά την επιτυχία του άλμπουμ της ς του 2018 και του single «Lost My Mind» με τον Dillon Francis στις αρχές του 2019, η αυστραλιανή παραγωγός Alison Wonderland κυκλοφόρησε το νέο της single «Peace».

Η Alison Wonderland είναι γνωστό ότι προωθεί ενεργά την ψυχική υγεία και ευημερία σε όλα τα social media. Όπως φαίνεται σε πολλά από τα τραγούδια της, η μουσική έχει γίνει η έδρα της και η θεραπεία της για τους δικούς της αγώνες. Τόσο πολύ, που το άλμπουμ της το Awake μιλάει για την αφύπνιση, να βρεις ηρεμία και να προχωρήσεις. Η ειλικρίνεια στους στίχους της είναι ο λόγος για τον οποίο η μουσική της είναι τόσο δυνατή.

To «Peace» είναι ένα συναισθηματικά φορτισμένο single. Τα συναισθηματικά φωνητικά της Wonderland πατάνε πάνω σε ένα electronic beat επηρεασμένο από την pop, ενώ οι στίχοι αντανακλούν σε έναν οδυνηρό χωρισμό και υιοθετούν τη προσέγγιση πως «ο χρόνος επουλώνει τα πάντα».

Right now I am barely off of my knees, but someday I’ll find peace