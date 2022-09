Το «Adele: One Night Only» έλαβε πέντε βραβεία στα Creative Arts Emmy Awards για το 2022.

Η Adele κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η 34χρονη τραγουδίστρια πόζαρε με υπερηφάνεια με το αγαλματίδιο των Emmy μία ημέρα μετά την τελετή απονομής των Creative Arts Emmy Awards για το 2022, όπου το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Adele: One Night Only» ήταν ένας από τους κορυφαίους νικητές της βραδιάς.

«Διάολε, είμαι πολύ ευχαριστημένη! Σε ευχαριστώ Ben Winston που μου το έφερες αυτό σήμερα το απόγευμα! Πιστέψτε με ότι έχω επίσημα ΕΓΩ», έγραψε στο Instagram η Adele, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τα βραβεία Emmy, Grammy και Όσκαρ (EGO) που έχει κερδίσει.

Η Adele κέρδισε το βραβείο Emmy για το Εξαιρετικό Έκτακτο Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης (Μαγνητοσκοπημένο), ενώ το «Adele: One Night Only» επικράτησε σε άλλες τέσσερις κατηγορίες των Creative Arts Emmy.

Ο Paul Dugdale, ο σκηνοθέτης του «Adele: One Night Only, κέρδισε το βραβείο Εξαιρετικής Σκηνοθεσίας για Έκτακτο Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης, ενώ το σόου έλαβε επίσης τα βραβεία για την Εξαιρετική Μίξη Ήχου για Σειρά ή Έκτακτο Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης, Εξαιρετικό Σχεδιασμό Φωτισμού/σκηνοθεσία Φωτισμού για Έκτακτο Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης και Εξαιρετική Τεχνική Διεύθυνση, Κάμερα, Έλεγχος Βίντεο για Έκτακτο Πρόγραμμα.

Οι άλλες υποψηφιότητες στην κατηγορία της Adele ήταν τα εξής προγράμματα: «Dave Chappelle: The Closer» (Netflix), «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» (HBO/HBO Max), «Norm Macdonald: Nothing Special» (Netflix) και «One Last Time: An Evening With Tony Bennett & Lady Gaga» (CBS).

Η Adele είχε ήδη κερδίσει 15 Grammy και ένα Όσκαρ, οπότε τώρα χρειάζεται να πάρει μόνο ένα Tony για να γίνει «EGOT» – νικήτρια ενός Emmy, ενός Grammy, ενός Όσκαρ και ενός Tony, δηλαδή των τεσσάρων από τα σημαντικότερα αμερικανικά βραβεία ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί τα βραβεία Tony αφορούν τις θεατρικές παραστάσεις στα θέατρα του Broadway.

Ένα βραβείο Tony μακριά από το «EGOT» είναι επίσης μετά την τελετή απονομής των Creative Arts Emmy Awards 2022 ο Eminem και ο Paul McCartney και ο Ringo Starr των Beatles.

Το «Adele: One Night Only», το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο CBS, ήταν μία μαγνητοσκοπημένη συναυλία της Βρετανίδας τραγουδίστριας στο Αστεροσκοπείο Griffith του Λος Άντζελες. Η Adele ερμήνευσε δέκα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τέσσερα τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ της «30» και έδωσε επίσης μια συνέντευξη στην Oprah Winfrey.

«Σε ευχαριστώ πολύ Ακαδημία Τηλεόρασης, είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω αυτό το βραβείο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχαν. Αστεροσκοπείο Griffith, σε ευχαριστώ που με άφησες να τραγουδήσω στο βουνό σου και στέλνω πολλή αγάπη σε όλους τους άλλους υποψήφιους», ανέφερε η Adele σε ξεχωριστή δήλωσή της.

Ο Ben Winston και ο Raj Kapoor, δύο από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του «Adele: One Night Only», θα είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί των Βραβείων Grammy για το 2023, όπου η Adele αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία.