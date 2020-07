Ο HRVY ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ του «Can Anybody Hear Me?»

Το debut album του HRVY είναι γεγονός.

Ο ανερχόμενος pop τραγουδιστής και teen idol HRVY ανακοινώνει ότι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του θα έχει τον τίτλο «Can Anybody Hear Me?» και θα κυκλοφορήσει από την EMI Records / Universal Music στις 28 Αυγούστου.

Ο παρθενικός δίσκος του νεαρού τραγουδιστή από τη Βρετανία θα περιλαμβάνει το αργυρό single «Personal», πρόσφατες κυκλοφορίες του όπως τα singles «Unfamiliar», «Be Okay» (με τον R3HAB), «Me Because Of You», καθώς και μια συλλογή από ακυκλοφόρητα κομμάτια.

«Ως παιδί, πάντα ήθελα το δικό μου άλμπουμ, αλλά ένιωθα ότι τα άλμπουμ γίνονταν όλο και πιο σπάνια. Έτσι, όταν μου είπαν ότι θα ηχογραφήσω το δικό μου άλμπουμ, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σχολιάζει ο HRVY.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα ακούσει ο κόσμος αυτό τον δίσκο, ο οποίος μοιάζει σαν ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός για εμένα μουσικά», προσθέτει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @hrvy στις 17 Ιούλ, 2020 στις 10:00 πμ PDT

Το «Can Anybody Hear Me?» αναμένεται να ρίξει φως στις διαφορετικές πλευρές του HRVY και τις μουσικές επιρροές του.

Μεταξύ των ακυκλοφόρητων τραγουδιών που θα συναντήσουμε στο επερχόμενο άλμπουμ του ταλαντούχου τραγουδιστή είναι το «Nevermind» με τις υπογραφές των J Hart (Bieber) και Pollack (Lauv), η ακουστική μπαλάντα «She Isn’t You» που αποτελεί ωδή σε old-school boy band όπως οι *NSYNC, ενώ το ομότιτλο «Can Anybody Hear Me?» είναι ένα δυναμικό κομμάτι στα χνάρια του Justin Bieber.

Από την άλλη πλευρά, το ήδη γνωστό «Me Because Of You» θυμίζει ότι ο HRVY είναι ένας καλλιτέχνης που στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχουν αγκαλιάσει οι fans που έχουν βιώσει παρόμοιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή.

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο HRVY είναι ήδη ένας αστέρας διεθνούς βεληνεκούς που έχει ταξιδέψει σε χώρες σε όλο τον κόσμο – και στην Ελλάδα – για να συναντήσει τους θαυμαστές του.

Επίσης έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως το K-pop supergroup NCT Dream, το δίδυμο DJs Seeb από τη Νορβηγία, τον παραγωγό Matoma και τη Μεξικανή τραγουδίστρια Danna Paola.

Το tracklist του «Can Anybody Hear Me?»

Standard Έκδοση

1. Nevermind

2. Can Anybody Hear Me?

3. Million Ways

4. Me Because Of You

5. I Miss Myself (NOTD & HRVY)

6. Personal

7. She Isn’t You

8. Told You So

9. LND 2 LA

10. I Wish You Were Here

11. Talk To You

12. Don’t Need Your Love – Acoustic

13. Hasta Luego (HRVY & Malu Trevejo)

Deluxe Έκδοση

1. Nevermind

2. Can Anybody Hear Me?

3. Million Ways

4. Me Because Of You

5. I Miss Myself

6. Personal

7. She Isn’t You

8. Told You So

9. LND 2 LA

10. I Wish You Were Here

11. That’s How It’s Gonna Be

12. Talk To You

13. Don’t Need Your Love – Acoustic

14. Hasta Luego

15. Somebody

16. Younger

17. Be Okay (με τον R3HAB)

18. Unfamiliar

19. Good Vibes (με τον Matoma)