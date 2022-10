Ο Hozier μοιράζεται το νέο single «Swan Upon Leda»

Το πρώτο τραγούδι του Hozier μετά από τρία χρόνια.

Ο Hozier παρουσιάζει ένα νέο τραγούδι – διαμαρτυρία για τις αλλαγές στους νόμους περί αμβλώσεων με τίτλο «Swan Upon Leda».

Είναι το πρώτο τραγούδι του Hozier μετά το άλμπουμ του «Wasteland, Baby!» που κυκλοφόρησε το 2019 και την περσινή τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία «Tell It To My Heart» σε συνεργασία με τους Medusa.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός δηλώνει: «Η Αιγύπτια δημοσιογράφος και συγγραφέας Mona Eltahawy περιέγραψε κάποτε τα παγκόσμια συστήματα που ελέγχουν και απειλούν τις γυναίκες ως “την αρχαιότερη μορφή κατοχής”. Από τότε που την άκουσα να μιλάει στο Δουβλίνο, ήθελα να εξερευνήσω αυτή τη σκέψη σε ένα τραγούδι».

Ο Hozier έγραψε το «Swan Upon Leda» πριν από ένα χρόνο στην Ιρλανδία και το ηχογράφησε πρόσφατα με την παραγωγό Jenn Decilveo.

«Το δουλεύαμε στο στούντιο όταν έγινε γνωστή η αναίρεση της απόφασης της υπόθεσης Roe εναντίον Wade. Ένιωσα ότι ήταν μία ευκαιρία να δείξω αλληλεγγύη», εξηγεί.

«Οι διαδηλώσεις στο Ιράν μας υπενθυμίζουν για άλλη μία φορά ότι ο προοδευτισμός είναι ένα παγκόσμιο κίνημα», συνεχίζει αναφερόμενος στα κύματα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η δολοφονία της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

«Η πρόσφατη ασέβεια προς την ελευθερία του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει όρια και -όπως όλες οι πράξεις ελέγχου, βίας και κάθε μορφής κατοχής- η κληρονομιά τους μπορεί να είναι τεράστια τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο», τονίζει ο Hozier.

Το «Swan Upon Leda» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του Hozier, με τίτλο «Unreal Unearth» και με αφορμή την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο 32χρονος καλλιτέχνης ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε δωρεά σε μία σειρά οργανώσεων που παρέχουν πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη.

«Από όλα τα τραγούδια του “Unreal Unearth”, ήθελα να προσφέρω το “Swan Upon Leda” στο σημερινό κλίμα», δηλώνει.

«Θα κάνω μία δωρεά στις οργανώσεις Mayday, AidAccess και Plan C, οι οποίες εργάζονται για να παρέχουν στις γυναίκες και τις εγκύους ασφαλή πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη. Θα παραθέσω επίσης συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να διαβάσετε για το έργο τους και να τις στηρίξετε οικονομικά, αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε», προσθέτει.