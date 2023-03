Ο Hozier κυκλοφορεί το νέο EP «Eat Your Young»

Το EP περιέχει τρία τραγούδια από το επερχόμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Hozier.

Ο Hozier γιόρτασε τα γενέθλιά του κυκλοφορώντας το νέο EP «Eat Your Young».

Το EP, που περιλαμβάνει τρία τραγούδια, αποτελεί την πρώτη επίσημη κυκλοφορία του Hozier μετά το δεύτερο άλμπουμ του «Wasteland, Baby!» του 2019, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 στις ΗΠΑ.

Τα τραγούδια του «Eat Your Young» θα εμφανιστούν στο επερχόμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Hozier με τίτλο «Unreal Unearth», το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος και θα είναι εμπνευσμένος από την «Κόλαση» του Δάντη.

Διαφήμιση

Το EP «Eat Your Young» πραγματεύεται δύο από τους εννέα κύκλους της «Κόλασης», για τους λαίμαργους (Κύκλος 3ος) και τους αιρετικούς (Κύκλος 6ος).

«Αυτό το EP αποτελεί την πρώτη μου κυκλοφορία για το 2023, με μια σειρά από τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες και θα ακολουθήσει το ολοκληρωμένο άλμπουμ “Unreal Unearth” στα τέλη του καλοκαιριού», δηλώνει ο Hozier.

«Είναι πάντα ένα δώρο να μπορείς να κυκλοφορείς νέα μουσική στον κόσμο και μία πρόσθετη χαρά να το κάνεις σε γενέθλια. Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοίνωσα τις ημερομηνίες της περιοδείας μου για το φθινόπωρο και που μοιράζομαι αυτά τα τραγούδια, τα οποία προσφέρουν ένα δείγμα των περισσότερων που έρχονται», συνεχίζει.

Για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του EP, καθώς και των γενεθλίων του, ο Hozier ανακοίνωσε επίσης την περιοδεία «Unreal Unearth Tour», που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Η Madison Cunningham θα συμμετέχει ως special guest σε όλες τις συναυλίες στις ΗΠΑ και οι Teskey Brothers, Victoria Canal και Alison Russell σε επιλεγμένες συναυλίες στην Ευρώπη. Το βρετανικό σκέλος θα ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου από τη Γλασκώβη και θα κάνει στάσεις σε Νιούκαστλ, Μάντσεστερ και άλλες πόλεις, πριν ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Το βορειοαμερικανικό σκέλος θα ξεκινήσει από το St. Louis στις 9 Σεπτεμβρίου και θα κάνει 25 στάσεις σε χώρους όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το Red Rocks Amphitheatre του Denver και αλλού, πριν ολοκληρωθεί στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες στις 4 Νοεμβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Hozier παρέλαβε στη Νέα Υόρκη τον δίσκο για τις διαμαντένιες πωλήσεις της επιτυχίας του «Take Me To Church» στις ΗΠΑ.

Το «Take Me To Church», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, κατατάσσεται στην 30ή θέση των τραγουδιών με τα περισσότερα streams στο Spotify και είναι το 103ο τραγούδι στα χρονικά που γίνεται διαμαντένιο στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το «Take Me To Church» του Hozier είναι πλέον το μοναδικό σόλο alternative τραγούδι στην ιστορία που έχει γίνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ.

Βρείτε επίσης το EP στο Spotify.