Νέο άλμπουμ από τους Hollywood Vampires του Johnny Depp και του Alice Cooper

Οι Hollywood Vampires καταγράφουν σε ένα live album τη μεγαλύτερη και πιο θρυλική συναυλία τους μπροστά σε περισσότερους από 100.000 θεατές.

Οι Hollywood Vampires ανακοινώνουν την κυκλοφορία του πρώτου live album τους.

Με το «I Got A Line On You» παίρνουμε μία γεύση από ένα από τα πιο εντυπωσιακά live των τελευταίων ετών. Το νέο single αποτελεί τον προπομπό του πρώτου live album «Live in Rio» των Hollywood Vampires, που θα κυκλοφορήσει από την earMUSIC στις 2 Ιουνίου.

Οι Hollywood Vampires αποτελούνται από τον τραγουδιστή Alice Cooper, τον σούπερ σταρ Johnny Depp, τον θρύλο των Aerosmith, Joe Perry, και τον παραγωγό και συνθέτη Tommy Henriksen.

Με το «Live in Rio», οι Hollywood Vampires έδωσαν ίσως τη μεγαλύτερη και πιο θρυλική συναυλία τους μπροστά σε περισσότερους από 100.000 θεατές.

Το μουσικό βίντεο του «I Got A Line On You» καταγράφει το τεράστιο μέγεθος αυτής της συναυλίας και τις δυνατές συγκινήσεις που το τραγούδι αυτό εξακολουθεί να προκαλεί στους ανθρώπους – ακόμα και 55 χρόνια μετά τη δημιουργία του.

Οι Hollywood Vampires διασκευάζουν αυτό το κλασικό τραγούδι, που κυκλοφόρησε αρχικά από το αμερικανικό rock συγκρότημα Spirit, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Το «I Got A Line On You» μοιάζει αναζωογονημένο και σφύζει από δύναμη. Πρόκειται για ένα τρίλεπτο κομμάτι με δυνατότητες επιτυχίας.

Το 2015, οι Hollywood Vampires όχι μόνο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έδωσαν και μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες τους, η οποία θα κυκλοφορήσει τώρα στο πρώτο τους live album.

Μετά από αυτή την επιτυχία και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το απόλυτο rock συγκρότημα, ακολούθησαν sold out συναυλίες, και περιοδείες σε όλο τον κόσμο, και το 2019, επιτέλους, το δεύτερο άλμπουμ τους «Rise».

Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 50.000 φυσικά αντίτυπα, συγκέντρωσε εκατομμύρια streams και οι Hollywood Vampires εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο μεγάλων περιοδικών παγκοσμίως.

Οι Hollywood Vampires ήταν έτοιμοι να μεταφέρουν αυτά τα τραγούδια στη σκηνή, όμως ένα μέρος της περιοδείας έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Τελικά, το συγκρότημα θα επανορθώσει αυτό το καλοκαίρι επιστρέφοντας στη σκηνή.

Όπως είναι φυσικό, το πρώτο live album θα κυκλοφορήσει λίγες μέρες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου.

Το νέο άλμπουμ «Live in Rio» των Hollywood Vampires θα κυκλοφορήσει σε CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, περιορισμένο + αριθμημένο 2LP Gatefold Black και μπορείτε να το κάνετε pre-save εδώ.

Το tracklist του «Live in Rio»

1. Raise The Dead

2. My Generation

3. I Got a Line on You

4. Cold Turkey

5. Five to One/Break On

6. Through (To The Other Side)

7. Manic Depression

8. 7 And 7 Is

9. Whole Lotta Love

10. Jeepster

11. I’m A Boy

12. School’s Out

13. Billion Dollar Babies

14. Train Kept A-Rollin’

15. Brown Sugar