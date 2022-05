Η Holly Humberstone τραγουδά για μία φιλία που μετατρέπεται σε κάτι περισσότερο στο «Sleep Tight»

Η Holly Humberstone έγραψε το «Sleep Tight» μαζί με τον Matty Healy των The 1975.

Το προηγούμενο καλοκαίρι, η Holly Humberstone, νικήτρια του βραβείου Rising Star των BRIT Awards και υποψήφια για Ivor Novello, άρχισε να αποκτά ερωτικά συναισθήματα για ένα άτομο από το φιλικό περιβάλλον της και δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να το χάσει, αν θόλωνε τα όρια μεταξύ φιλίας και έρωτα.

Το υπέροχο νέο single της «Sleep Tight» γεννήθηκε μέσα από αυτά τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια μίας ηχογράφησης με τον τακτικό συνεργάτη της Rob Milton και τον Matty Healy των The 1975.

Το «Sleep Tight» είναι η δεύτερη συνεργασία της 22χρονης Βρετανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού με τον Matty Healy, μετά το «Please Don’t Leave Just Yet», το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο EP της «The Walls Are Way Too Thin».

Η Holly Humberstone ερμήνευσε το τραγούδι για πρώτη φορά ζωντανά στην εμφάνισή της στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» τον Απρίλιο.

Προηγουμένως, απέκτησε θαυμαστές σε όλες τις ΗΠΑ συνοδεύοντας την Girl In Red στην περιοδεία της. Το ανερχόμενο αστέρι συναντά τώρα την pop star Olivia Rodrigo στην περιοδεία της στις ΗΠΑ και ξεκίνησε δυναμικά τη συμμετοχή της στο «Sour Tour» δύο εκπληκτικές βραδιές στο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης στις 26 και 27 Απριλίου.

Όταν κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star των BRIT Awards νωρίτερα φέτος, η Holly Holly Humberstone παρουσίασε μία μαγευτική ερμηνεία της σπαρακτικής μπαλάντας «London Is Lonely» ζωντανά στην τελετή απονομής των βραβείων, στην πρώτη φορά που πάτησε το πόδι της στο «O2 Arena» του Λονδίνου.

Η Holly Humberstone ακολούθησε τα χνάρια παγκόσμιων σούπερ σταρ όπως η Adele, οι Florence + The Machine, ο Sam Fender και ο Griff με τη βράβευσή της με το Rising Star Awards και έβαλε τα θεμέλια για μία κολοσσιαία χρονιά.

Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν με τη Holly Humberstone να προτείνεται για το βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού Μουσικά και Στιχουργικά με το «Haunted House» στα φετινά Ivor Novello Awards στην ίδια κατηγορία με την Adele, τον Ed Sheeran και τον Dave.

Η Holly Humberstone είναι μια τραγουδοποιός και καλλιτέχνης η οποία με τη μουσική και της μελωδίες της μεταμορφώνει την οδυνηρή ανθρώπινη εμπειρία σε συλλογική χαρά.

Αυτό το καλοκαίρι, η Holly Humberstone θα εμφανιστεί σε πολλά γνωστά φεστιβάλ, όπως τα «Live At Leeds», «Primavera», «Best Kept Secret», «Splendour in the Grass» και φυσικά στο ιστορικό «Glastonbury Festival».