Η Holly Humberstone είναι η νικήτρια του «Rising Star Award» των BRIT Awards 2022

Η Holly Humberstone είναι η νικήτρια του περίφημου βραβείου «Rising Star Award» των BRIT Awards 2022.

Η 21χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός είναι επίσης το πρώτο όνομα καλλιτέχνη για το οποίο επιβεβαιώθηκε ότι θα τραγουδήσει στα BRIT Awards 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου στο «The O2 Arena» του Λονδίνου.

Η Holly Humberstone δήλωσε: «Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα τα BRITs με τους γονείς μου κάθε χρόνο και ήμουν εντελώς εντυπωσιασμένη από τους καλλιτέχνες που συγκεντρώνονταν σε κάτι που έμοιαζε με ένα άλλο σύμπαν».

«Τώρα είναι τόσο τρελό να ονομάζομαι “Rising Star Award” των BRITs και να είμαι υποψήφια μαζί με άλλες δύο απίστευτες γυναίκες, με τα τραγούδια που ξεκίνησαν μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους στο σπίτι μου», συνέχισε.

«Απλά δεν νιώθω ότι είναι αληθινό. Αυτή η χρονιά ήταν μια συναρπαστική βόλτα και μια χρονιά γεμάτη πρωτιές και είμαι τόσο ευγνώμων και ευγνώμων για όλους όσους βοήθησαν να συμβεί αυτό!», κατέληξε.

Το EP «Falling Asleep At The Wheel» της Holly Humberstone αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο στην ιστορία ενός νέου παγκόσμιου ταλέντου, το οποίο έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Τον τελευταίο χρόνο, η ανερχόμενη σταρ της alt-pop που ανήκει στο δυναμικό της Polydor Records / Universal Music έχει πετύχει τα πάντα.

Ήταν υποψήφια για Ivor Novello και για το «Rising Star Award» Award του Apple Music, ήρθε δεύτερη στο BBC Sound of 2021 και επιλέχθηκε ως ο επόμενος καλλιτέχνης On The Rise του YouTube και ως ο καλλιτέχνης Focus του Deezer, ενώ εμφανίστηκε επίσης για πρώτη φορά σε εκπομπές όπως το «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, το «The Late Late Show» του James Corden και το «Later… With Jools Holland»

Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το δεύτερο EP της, «The Walls Are Way Too Thin», στο οποίο περιγράφει το συναίσθημα του να νιώθεις χαμένος και να αναρωτιέσαι πού ανήκεις, ενώ παράλληλα καθήλωσε χιλιάδες θαυμαστές σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της Lorde) στην πρώτη της headline περιοδεία, η καλλιτέχνιδα που γεννήθηκε στο Grantham έχει γίνει το επόμενο μεγάλο ταλέντο του Ηνωμένου Βασιλείου στη δημιουργία τραγουδιών.

Η ειλικρινής αφήγηση ιστοριών βρίσκεται στην καρδιά της τέχνης της Holly Humberstone και έχει κατακτήσει τις καρδιές και τα μυαλά των θαυμαστών της παγκοσμίως, με στίχους που αναφέρονται συγκεκριμένα στη ζωή της, από τις μάχες που έχουν δώσει οι αδελφές της με την ψυχική υγεία τους μέχρι την απομάκρυνση από τους φίλους της, αλλά αποτελούν εμπειρίες με τις οποίες ταυτίζονται όλοι.

Η Bree Runway και η Lola Young ήταν επίσης υποψήφιες για το βραβείο «Rising Star Award» των BRIT Awards, αρχικά γνωστό ως Critics’ Choice Awards, το οποίο από την πρώτη απονομή του το 2008 έως σήμερα έχει εντοπίσει με επιτυχία τα μελλοντικά αστέρια της βρετανικής μουσικής.

Τα προηγούμενα χρόνια το βραβείο έχουν κερδίσει καλλιτέχνες όπως οι Adele, Florence + The Machine, Ellie Goulding, Jessie J, Emeli Sandé, Tom Odell, Sam Smith, James Bay, Jack Garratt, Rag ’n’ Bone Man, Jorja Smith, Sam Fender, Celeste και το 2021 η Griff. Όλοι έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στα charts όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και διεθνώς, με τις παγκόσμιες πωλήσεις albums όλων των νικητών του βραβείου να ξεπερνούν σήμερα τα 136 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η λίστα των υποψηφίων για το βραβείο «Rising Star Award» των BRIT Awards επιλέγεται από μια ειδική επιτροπή προσκεκλημένων μουσικών συντακτών και κριτικών από τον Τύπο, διαδικτυακών μουσικών συντακτών, επικεφαλής μουσικής σε μεγάλους ραδιοφωνικούς και μουσικούς τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και τραγουδοποιών, παραγωγών και διοργανωτών συναυλιών – όσοι εργάζονται τακτικά με νέα ανερχόμενα ταλέντα.