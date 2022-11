Η Holly Humberstone κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «London Is Lonely»

«Αισθάνθηκα ότι ήταν σωστό να κυκλοφορήσω αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή όταν τόσοι πολλοί άλλοι άνθρωποι αισθάνονται χαμένοι».

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Holly Humberstone παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «London Is Lonely», το πρώτο τραγούδι της μετά την κυκλοφορία του δεύτερου EP της, «The Walls Are Way Too Thin», το περασμένο φθινόπωρο.

Σε παραγωγή του μακροχρόνιου συνεργάτη της Rob Milton, το «London Is Lonely» είναι ένα από τα πιο σπαρακτικά και οδυνηρά τραγούδια της, καθώς εξιστορεί την ιστορία της μετακόμισής της στο Λονδίνο, ενώ ένιωθε αποκομμένη και απομονωμένη.

«Έγραψα το “London Is Lonely” τον Φεβρουάριο του 2020, ακριβώς πριν χτυπήσει η πανδημία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», λέει η Holly Humberstone.

«Είχα μόλις μετακομίσει από το πατρικό μου σπίτι στο Λονδίνο και είχα περάσει τους τελευταίους μήνες νιώθοντας πραγματικά παγιδευμένη και μόνη στο μικροσκοπικό μου διαμέρισμα ανάμεσα σε αγνώστους. Το Λονδίνο ήταν τόσο έντονο και παρόλο που υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω μου, ένιωθα ακόμα πιο απομονωμένη και σαν να μην ανήκα εδώ. Έχασα τον εαυτό μου μέσα στην πόλη», περιγράφει.

«Δεν ήξερα ακριβώς ποια ήμουν πια και έτσι ένιωθα ότι όταν πήγαινα σπίτι και έγραφα ήταν ο ασφαλής χώρος μου όπου μπορούσα να επεξεργαστώ τα πάντα. Είναι αστείο τώρα που ακούω το τραγούδι σχεδόν δύο χρόνια μετά και αισθάνομαι ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει», συνεχίζει.

«Ακόμα προσπαθώ να βρω τη θέση μου εδώ και να κάνω το Λονδίνο σπίτι μου και έτσι αισθάνθηκα ότι ήταν σωστό να κυκλοφορήσω αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή, όταν τόσοι πολλοί άλλοι άνθρωποι αισθάνονται χαμένοι πιθανώς και τώρα», τονίζει.

Η Holly Humberstone έχει ξεκινήσει με ορμή το 2022, καθώς πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι θα εμφανιστεί στο φετινό μουσικό φεστιβάλ «Coachella», στις 16 και 23 Απριλίου 2022.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται επίσης σε συνέχεια της βράβευσής της με το βραβείο «Rising Star of 2022» των BRIT Awards, με τη Holly Humberstone να ακολουθεί τα βήματα παγκόσμιων σούπερ σταρ, όπως η Adele, οι Florence + The Machine, ο Sam Fender και η Griff.

Το βραβείο που απονέμεται στα πιο υποσχόμενα ανερχόμενα ονόματα της βρετανικής μουσικής, αποτελεί το επισφράγισμα μιας ήδη κολοσσιαίας χρονιάς για την 22χρονη Holly Humberstone, η οποία έχει αποδείξει ότι είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και μία καλλιτέχνιδα που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2022.

Επίσης, η Holly Humberstone πρόκειται να συνοδεύσει την Olivia Rodrigo σε μία μεγάλη σειρά συναυλιών της πολυαναμενόμενης περιοδείας της «Sour Tour» στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της άνοιξης. Νωρίτερα, η Holly Humberstone θα πραγματοποιήσει την πρώτη ολοκληρωμένη περιοδεία της στις ΗΠΑ ως support των girl in red.

Η Holly Humberstone έχει γίνει το επόμενο μεγάλο ταλέντο του Ηνωμένου Βασιλείου με την ικανότητά της να εκφράζει το “χάος στο κεφάλι της” (Guardian) μέσα από αξιόλογους στίχους και βαθιά κατανόηση της τέχνης της αφήγησης.