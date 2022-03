Η Holly Humberstone αποκαλύπτει το music video του «London Is Lonely»

Η πιο συναρπαστική σταρ της alt-pop στο Ηνωμένο Βασίλειο ντύνει με εικόνα το νέο τραγούδι της.

Η Holly Humberstone παρουσιάζει το μουσικό βίντεο για το «London Is Lonely», το τελευταίο της σπαρακτικό single και το πρώτο της νέο τραγούδι μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου δεύτερου EP της, «The Walls Are Way Too Thin», το περασμένο φθινόπωρο.

Καταγράφοντας το σκοτάδι της πόλης που αποκαλεί πλέον σπίτι της, η Holly Humberstone, η πιο συναρπαστική σταρ της alt-pop στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιεί μια εκπληκτική ερμηνεία σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό του Λονδίνου.

Το σκηνικό αντικατοπτρίζει τα θέματα της απομόνωσης και της αποσύνδεσης τα οποία πραγματεύεται το «London Is Lonely».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Holly Humberstone ξεκίνησε την πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ. Η 22χρονη τραγουδίστρια θα συνοδεύσει την girl in red σε μια sold out περιοδεία που θα κάνει στάσεις σε πάνω από είκοσι πόλεις της Βόρειας Αμερικής αυτή την άνοιξη.

Η Holly Humberstone θα συνεχίσει την αλματώδη άνοδό της με την εμφάνισή στο φετινό μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στις 16 και 23 Απριλίου, ενώ από τις 26 Απριλίου θα βρίσκεται στο πλευρό της Olivia Rodrigo στην πολυαναμενόμενη περιοδεία της «SOUR Tour».

Τον Ιούνιο θα ακολουθήσει η συμμετοχή της στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury».

Τον τελευταίο μήνα, η Holly Humberstone κέρδισε τόσο το βραβείο για το Καλύτερο Mixtape στα NME Awards 2022, όσο και το περίφημο Rising Star Award των BRIT Awards, την ετήσια διάκριση που απονέμεται στα πιο υποσχόμενα ανερχόμενα ονόματα της βρετανικής μουσικής.

Η Holly Humberstone ερμήνευσε ζωντανά το νέο single της «London is Lonely» στην τελετή απονομής των BRIT Awards 2022, σε μία εμφάνιση που μπορείτε να δείτε τώρα εδώ.

Το «London is Lonely» είναι ένα από τα πιο σπαρακτικά και συγκλονιστικά τραγούδια της, καθώς αφηγείται την ιστορία της μετακόμισής της στο Λονδίνο, όπου ένιωθε αποκομμένη και απομονωμένη. Την παραγωγή επιμελήθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Rob Milton.

Προσπαθώντας πάντα να γράφει στίχους που είναι βαθιά προσωπικοί για εκείνη, η Holly Humberstone έχει βρει απήχηση στους ανθρώπους και έχει επισημάνει ένα κοινό σημείο στις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές στις ζωές μας.

Η απίστευτη ικανότητά της να επανασχεδιάζει και να επαναπροσδιορίζει είναι εμφανής στην πρόσφατη διασκευή της στο «Kiss Me More» της Doja Cat για το Live Lounge του BBC Radio 1, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.