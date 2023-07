Holly Humberstone και d4vd συνεργάζονται στο «Superbloodmoon»

Δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Holly Humberstone συνεργάζεται με τον d4vd στο νέο single «Superbloodmoon».

Το τραγούδι γεννήθηκε από μία σημείωση που είχε γράψει η Holly Humberstone στο κινητό τηλέφωνό της: «Σούπερ ματωμένο φεγγάρι στον ουρανό, μπορείς να το δεις από εκεί που βρίσκεσαι;»

Το «Superbloodmoon» είναι το τρίτο τραγούδι από το πολυαναμενόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Holly Humberstone με τίτλο «Paint My Bedroom Black», που θα κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου 2023.

Διαφήμιση

Το «σούπερ ματωμένο φεγγάρι» είναι το σπάνιο αστρονομικό γεγονός που παρατηρείται όταν η Σελήνη είναι στο κοντινότερο σημείο της στη Γη και βρίσκεται ταυτόχρονα σε ολική σεληνιακή έκλειψη, με τον ουρανό να γίνεται κόκκινο.

Η Holly Humberstone λάτρεψε την ιδέα του σπάνιου αυτού φαινόμενου.

Η Βρετανίδα τραγουδοποιός συνάντησε τον Αμερικανό τραγουδιστή d4vd στο Λονδίνο, στο στούντιο του μακροχρόνιου συνεργάτη της Rob Milton και έγραψαν και οι δύο το τραγούδι μέσα σε λίγες ώρες, φανταζόμενοι δύο ανθρώπους να ατενίζουν τη σπάνια έκλειψη της Σελήνης από δύο αντίθετες πλευρές του κόσμου.

Η Holly Humberstone είναι πάντα εμπνευσμένη από το περιβάλλον της και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την αίσθηση που έχει για τον εαυτό της και την ταυτότητά της, από το στοιχειωμένο σπίτι των γονιών της μέχρι τα διαμερίσματα του Λονδίνου στο «The Walls Are Way To Thin».

Το «Superbloodmoon» αντανακλά το τοπίο που περιβάλλει τη Holly Humberstone καθώς ταξιδεύει στον κόσμο κατά τη διάρκεια των περιοδειών της και προσπαθεί να βρει μια άγκυρα ενώ της λείπουν τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Η Holly και εγώ συναντηθήκαμε στο Λονδίνο και γράψαμε αυτό το τραγούδι μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά αβίαστο και ιδιαίτερο. Αγαπήσαμε και οι δύο την ιδέα του ματωμένου φεγγαριού και των δύο ανθρώπων που ζουν το ίδιο πράγμα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο», θυμήθηκε ο d4vd.

«Επίσης, το τραγουδήσαμε μαζί στη συναυλία μου στο Λονδίνο πριν από μερικούς μήνες, όπου ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με κάποιον επί σκηνής με τέτοιο τρόπο και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είμαι πολύ ευγνώμων στη Holly που με κάλεσε σε αυτό το τραγούδι», συνέχισε.

Η Holly Humberstone σημείωσε ότι ήταν μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς του d4vd εδώ και περίπου ένα χρόνο και πρόσθεσε ότι είχε την τύχη να τον συναντήσει όταν βρισκόταν στο Λονδίνο.

«Μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε το “Superbloodmoon”. Προέκυψε αρκετά φυσικά, καθώς και οι δύο μας κάναμε περιοδεία για τόσο καιρό που έμοιαζε με αιωνιότητα και θέλαμε να γράψουμε για τα συναισθήματα που έχεις όταν αφήνεις πίσω το σπίτι σου και τους ανθρώπους που αγαπάς», εξήγησε.

«Είχα τον τίτλο του τραγουδιού στις σημειώσεις μου και απλά προέκυψε από εκεί. Γράψαμε ότι ζούμε το ίδιο πράγμα από τις αντίθετες πλευρές του κόσμου και ότι νιώθουμε μοναξιά αλλά και σύνδεση την ίδια στιγμή. Λατρεύω το τραγούδι και είμαι τόσο ευγνώμων στον d4vd που το έφερε στη ζωή μαζί μου», πρόσθεσε η Holly Humberstone.

Το πρώτο άλμπουμ «Paint My Bedroom Black» της Holly Humberstone καταγράφει την ενηλικίωσή της, από μια άγνωστη τραγουδίστρια στο πιάνο των γονιών της σε μια από τις πιο συναρπαστικές εναλλακτικές pop stars της γενιάς της.

Ο σκοτεινός και απόκοσμος χώρος που έχει χτίσει η Holly Humberstone και στον οποίο προσκαλεί τους θαυμαστές της, τόσο ηχητικά όσο και οπτικά, είναι διαυγής και ενστικτώδης. Με την κάμερα πάντα στον ώμο της, προσφέρει έναν φακό στις χαοτικές σκέψεις και τα βαθιά συναισθήματά της.