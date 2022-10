Η Holly Humberstone συγκεντρώνει τα τραγούδια της σε ένα mini album και προσθέτει το νέο single «Can You Afford To Lose Me?».

Η Holly Humberstone κλείνει το αρχικό κεφάλαιο σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της μουσικής στην πρόσφατη μνήμη, παρουσιάζοντας το «Can You Afford To Lose Me?», το ομώνυμο τραγούδι από μία εκτεταμένη συλλογή που καταγράφει την εντυπωσιακή μουσική διαδρομή της μέχρι σήμερα.

Το «Can You Afford To Lose Me?» χαρακτηρίζεται από τη στιχουργική αυθεντικότητα που αποτελεί βασικό στοιχείο της Holly Humberstone από την πρώτη ημέρα.

Είναι μία σπαρακτική ωδή σε μία σχέση που πλησιάζει προς το τέλος της: «Ήσουν ο πλανήτης μου το σπίτι μου / ήσουν τα αστέρια μου, ο ιερός μου τόπος / αλλά με είχες δεδομένη, από την αρχή, τώρα δεν με έχεις μωρό μου», τραγουδά ο Holly Humberstone.

Αυτή η συλλογή περιέχει τραγούδι που ξεκινούν από το πρώτο single της «Deep End» και εκτείνονται μέχρι τα τραγούδια από το εκπληκτικό πρώτο της EP «Falling Asleep At The Wheel» και το φημισμένο δεύτερο EP «The Walls Are Way Too Thin».

Δεν είναι μόνο μία αποτύπωση της αφετηρίας της Holly Humberstone, αλλά και της εξέλιξής της από μία άγνωστη καλλιτέχνιδα που καταγόταν από τη μικρή επαρχιακή πόλη Grantham της Αγγλίας στην ανάδειξη της σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ξεχώρισαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Το «Can You Afford To Lose Me?» παρουσιάζει στους θαυμαστές της ένα αποκορύφωμα του παρελθόντος και του παρόντος της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, καθώς στρέφει το βλέμμα της προς το 2023 και την επικείμενη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της.

Η Holly Humberstone δηλώνει: «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν καταιγιστικά και σπάνια έχω την ευκαιρία να σκεφτώ όλα όσα συνέβησαν. Τους τελευταίους μήνες ανατρέχω στο παρελθόν: στη μουσική που έκανα, στους ανθρώπους που γνώρισα, στις απίστευτες εμπειρίες που μοιραστήκαμε μαζί και στο πού βαδίζω σε προσωπικό επίπεδο».

«Το γεγονός ότι έπαιξα τα τραγούδια μου στην περιοδεία, ότι τα είδα στον κόσμο και το πώς επηρέασαν διαφορετικά τους ανθρώπους με έκανε να θέλω να τους δώσω μία άλλη ζωή τόσο πολύ που τα συγκέντρωσα με τη σειρά που θα τα άκουγα τώρα – μία νέα εξέλιξη των δύο πρώτων μου EP», εξηγεί.

«Έχω επίσης προσθέσει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο “Can You Afford To Lose Me?”, το οποίο είναι ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από όσα έχω γράψει», σημειώνεται.

«Αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει αρκετά από τότε που κυκλοφόρησα κάποια από τα τραγούδια μου, γι’ αυτό αποφάσισα να μην συμπεριλάβω μερικά από αυτά – ενώ πάντα θα αγαπώ αυτά τα τραγούδια, ήθελα να αναδείξω αυτά που συμβαδίζουν περισσότερο με το πού βρίσκομαι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μπορέσετε να ακούσετε αυτά τα τραγούδια με νέους τρόπους, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ», προσθέτει.

«Υποθέτω ότι έτσι κλείνω το κεφάλαιο του πρώτου μέρους της διαδρομής μου. Γράφω το πρώτο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα έρθει τον επόμενο χρόνο. Είναι τα πιο προσωπικά τραγούδια μου μέχρι τώρα και ελπίζω να συνεχίσω να καταγράφω τις εμπειρίες μου για να γίνουν και δικές σας. Με πολλή & πολλή αγάπη, HH xx», καταλήγει.

Η Holly Humberstone, η οποία έχει λάβει το Rising Star Award των BRIT Awards, έχει βραβευθεί στα NME Awards και έχει υπάρξει υποψήφια για Ivor Novello, με τους στίχους και τις μελωδίες της μετατρέπει τις οδυνηρές ανθρώπινες εμπειρίες σε συλλογική χαρά.

Καθώς γυρίζει τη σελίδα στο επόμενο κεφάλαιό της, φαίνεται ότι είναι γραφτό για την Holly Humberstone να γίνει μία από τις πιο συναρπαστικές σταρ του 2023.